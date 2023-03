Komisja Europejska otwiera sklep z dodatkowymi uprawnieniami do emisji CO2

Komisja Europejska przekazała, że planuje zorganizowanie aukcji na rynku uprawnień emisji dwutlenku węgla już w lipcu 2023 roku. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na wsparcie odejścia od rosyjskiego gazu i ograniczenie emisji przez przemysł ciężki.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Unia Europejska planuje pozyskać jeszcze w tym roku około 20 miliardów euro za pośrednictwem rynku uprawnień do emisji CO2, w tym 8 miliardów euro ze sprzedaży emisji przed wyznaczonym wcześniej terminem.

Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej przetarg zostanie zorganizowany już w lipcu 2023 roku. Przyjętą wcześniej zasada zakładała, że pozwolenia powinny być sprzedawane w równych transzach rocznych do końca sierpnia 2026 roku.

W symbolicznym sklepie fundusz unijny zostanie zasilony 27 milionami praw do emisji ze specjalnej rezerwy, aby kraje mogły wydać zarobione środki na inwestycje w odnawialne źródła energii, energooszczędne modernizacje budynków, a także na zwiększenie nakładów na dekarbonizację przemysłu ciężkiego.

Europejski rynek uprawnień do emisji CO2 zobowiązuje elektrownie i fabryki do kupowania pozwoleń w sytuacji, gdy ich działalność wpływa na środowisko. Wiele państw, w tym także Polska, postuluje zmianę systemu handlu uprawnieniami w celu ograniczenia ich ceny. Obciążenie produkcji przemysłowej w Unii Europejskiej powoduje, że staje się on mniej konkurencyjny, co skutkuje przenoszeniem fabryk poza obszar unijny. Wiele jednak wskazuje na to, że w najbliższych latach w polityce Komisji Europejskiej niewiele się zmieni.

Notowania uprawnień dziś wynoszą 88,7 euro za tonę CO2, dla porównania w połowie stycznia to było 76 euro za tonę, a w końcu lutego niemal 97 euro.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl