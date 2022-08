Komisja Europejska przekracza czerwoną linię

KE przekracza czerwoną linię, cały czas pojawiają się z jej strony nowe, zupełnie zaskakujące postulaty. Do porozumienia potrzebna jest dobra wola obu stron - mówi prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

W wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" minister Paprocka była pytana, czy prezydencka nowela ustawy o Sądzie Najwyższym nie okazała się błędem w kontekście ostatniego "zamieszania z Brukselą". "Absolutnie nie. Prezentując projekt, prezydent wskazał, że to narzędzie dla rządu do załatwienia sporu z Brukselą. Był jeszcze drugi istotny element, czyli przywrócenie możliwości prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i utworzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej" - odparła Paprocka.

Dopytywana o kwestię odblokowania środków z KPO odpowiedziała m.in., że "widać, choćby po wywiadzie przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen dla DGP, że cały czas pojawiają się nowe, zupełnie zaskakujące postulaty ze strony KE". Pytana jaki to postulat, odpowiedziała, że chodzi o "kwestię możliwości bezkarnego kwestionowania statusu sędziów przez innych sędziów". "Z tego, co wiem, taki postulat w negocjacjach KPO do tej pory nie występował" - dodała.

Chodzi o słowa von der Leyen ze wspomnianego wywiadu dla DGP: "Z naszej wstępnej oceny wynika, że nowa ustawa nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej"

"To jest zupełnie nowy postulat, na który absolutnie prezydent nie wyraża zgody i nigdy nie wyrazi, bo jest to żądanie wprost sprzeczne z konstytucją, która gwarantuje sędziom nieusuwalność" - skomentowała Paprocka.

Według minister, KE "przekracza czerwoną linię". "Dyskusja o statusie sędziego sprowadza się do tego, czy ktoś sędzią jest, czy nie jest. A o tym decyduje prezydent, wykonując swoje prerogatywy na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa i wręczając nominacje sędziowskie. I to zamyka sprawę. Opuszczenie stanu sędziowskiego jest możliwe tylko w przypadkach określonych prawem. Komisja wychodzi teraz nawet poza orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE" - powiedziała.

