Komisja Europejska: recesja w Polsce jedną z najniższych w Unii

Według przedstawionych w czwartek (11 lutego) danych Komisji Europejskiej w 2020 r. recesja w Polsce jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Najmniejszy spadek PKB zanotowała Litwa - 0,9 proc., a następnie Polska - 2,8 proc.

Komisja Europejska szacuje, że recesja w Polsce była w ubiegłym roku mniejsza, niż przewidywano wcześniej. Jeszcze jesienią Komisja prognozowała spadek polskiego PKB o 3,6 proc.

W 2020 r. spadek PKB poniżej progu 3 proc zanotowały też Estonia i Szwecja (po 2,9 proc.).



KE prognozuje też, że w 2021 r. PKB Polski wzrośnie o 3,1 proc. Jeszcze jesienią KE prognozowała wzrost o 3,3 proc.



Bruksela przewiduje również, że w 2022 r. PKB Polski wzrośnie o 5,1 proc.



Ponadto według szacunków inflacja w 2021 r. w Polsce wyniesie 2,3 proc., a w 2022 r. - 2,9 proc. Zdaniem KE w 2020 r. było to 3,7 proc.



Zdaniem analityków Komisji polska gospodarka odbiła się silnie w trzecim kwartale po gwałtownym spadku aktywności gospodarczej w pierwszej połowie 2020 roku.



"Realny PKB wzrósł o 7,9 proc. kwartał do kwartału, głównie za sprawą gwałtownego ożywienia konsumpcji gospodarstw domowych oraz wzrostu eksportu, co poprawiło saldo handlowe. Gospodarka utrzymywała się na dobrej pozycji w ostatnim kwartale 2020 r., ale gwałtowny wzrost liczby nowych infekcji (koronawirusem) i ponowne wprowadzenie ograniczeń w celu kontrolowania pandemii zahamowały działalność gospodarczą pod koniec roku, szczególnie w sektorze usług" - podała KE.



W rezultacie - zdaniem unijnych urzędników - pomimo pewnych korzystnych odczytów produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach 2020 r. oczekuje się, że czwarty kwartał wykaże łagodny spadek.



KE oczekuje, że przedłużenie ograniczeń pandemicznych na początek 2021 r. wpłynie negatywnie na aktywność gospodarczą na początku roku. Jednak wraz ze stopniowym wprowadzaniem szczepień i złagodzeniem rygorystycznych środków zapobiegawczych oczekuje się, że PKB wzrośnie w drugiej połowie roku. "Konsumpcja prywatna ma przewodzić ożywieniu" - podała.



Oczekuje się, że perspektywy inwestycji poprawią się również pod koniec drugiego kwartału br. w związku z poprawą nastrojów biznesowych i niskimi kosztami finansowania zewnętrznego.



Handel zagraniczny również ma się mocno odbić, ale import powinien rosnąć szybciej niż eksport po gwałtownym spadku w 2020 roku.



W związku z tym oczekuje się, że wymiana handlowa osłabi wzrost w 2021 r. i, w mniejszym stopniu, w 2022 r.

Wzrost wróci do strefy euro

Z opublikowanych 11 lutego prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej wynika również, że gospodarka strefy euro wzrośnie w 2021 roku o 3,8 proc., po zeszłorocznym spadku o 6,8 proc.



W ubiegłym roku recesja był mniejsza, niż KE spodziewała się tego jeszcze jesienią, gdy prognozowała spadek gospodarki Eurolandu o 7,8 proc.



Prognozowała wtedy jednak na 2021 rok także większe odbicie, o 4,2 proc.



W najtrudniejszej sytuacji jest Hiszpania, gdzie gospodarka skurczyła się w ub.r. o 11 proc., oraz Grecja z szacowanym spadkiem w wysokości 10 proc. PKB.