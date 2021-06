Komisja Europejska zapowiada uruchomienie "portfela tożsamości cyfrowej"

Komisja Europejska ogłosiła w czwartek plany uruchomienia "portfela tożsamości cyfrowej". Ma on umożliwić obywatelom UE dostęp do usług publicznych i prywatnych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Pandemia Covid-19 uwidoczniła potrzebę przyjaznych dla użytkownika usług online - podkreślono.

Posunięcie to ma również na celu przeciwdziałanie obawom co do ochrony prywatności w sieci i ochrony danych związanych z aplikacjami oferowanymi przez Apple, Alphabet, Google, Thales i instytucje finansowe - pisze Reuters.

Portfel cyfrowy ma umożliwić Europejczykom cyfrową identyfikację podczas uzyskiwania dostępu do usług publicznych i prywatnych, takich jak konto bankowe, składanie deklaracji podatkowych czy zapisywanie się na uniwersytet.

"Obywatele UE oczekują nie tylko wysokiego poziomu bezpieczeństwa, ale także wygody, niezależnie od tego, czy mają do czynienia z usługami administracji, takimi jak składanie zeznań podatkowych, czy z zapisaniem się na uniwersytet europejski, gdzie potrzebują oficjalnej identyfikacji" - powiedział komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Zdaniem Komisji, redukując emisje związane z usługami publicznymi, e-portfel ma mieć również pozytywny wpływ na środowisko. Nie będzie on dla Europejczyków obowiązkowy.

Kraje UE mają czas do 22 września na określenie architektury technicznej, standardów i wytycznych dotyczących korzystania z portfela tożsamości cyfrowej - podał Reuters.

Z Brukseli Łukasz Osiński

