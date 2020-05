Komisja finansów negatywnie o poprawkach KO do projektu zawieszającego SRW

Sejmowa komisja finansów negatywnie zaopiniowała w czwartek osiem poprawek zgłoszonych przez klub KO w czasie II czytania w Sejmie projektu noweli ustawy o finansach publicznych, umożliwiającej zawieszanie stabilizującej reguły wydatkowej (SRW).

KO zaproponowała w jednej z poprawek wydłużenie terminu wejścia ustawy w życie do 14 dni od opublikowania. Pozostałe poprawki dotyczyły określenia, które wydatki są objęte SRW, przewidują badanie przez NIK i wydawanie przez Izbę opinii co do wydatków dyskrecjonalnych, realizacji reguły wydatkowej oraz kontroli zadłużenia. Jedna z poprawek zobowiązuje też ministra finansów do przedstawienia Sejmowi wydatków, objętych SRW.

Wszystkie poprawki zostały przez komisję zaopiniowane negatywnie.

Obecny na posiedzeniu komisji minister finansów Tadeusz Kościński zapewnił, że jego celem jest maksymalna transparentność ministerstwa, dlatego będzie się stawiał na każde wezwanie komisji i raportował jej dane, których zażąda.

W czasie wcześniejszych prac sejmowych Kościński podkreślał, że zawieszenie reguły wydatkowej ma związek z epidemią koronawirusa i ma pozwolić gospodarce na szybki powrót na ścieżkę rozwoju po kryzysie. Według ministra zawieszenie SRW jest też konieczne do nowelizacji budżetu.

Zamiar zmiany ustawy MF motywuje tym, że artykuł 112d ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu umożliwia stosowania stabilizującej reguły wydatkowej wyłącznie w sytuacji stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej na terenie całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Według MF uzupełnienie artykułu pozwoli na zastosowanie "analogicznego rozwiązania do wprowadzonego w Unii Europejskiej, gdzie została uruchomiona tzw. generalna klauzula wyjścia, pozwalająca na przekroczenie limitów wynikających z reguł unijnych w zakresie zwalczania skutków związanych z epidemią COVID-19".