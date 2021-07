Komisja finansów za opóźnieniem powrotu do pełnego stosowania reguły wydatkowej

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła we wtorek projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych z poprawkami. Celem projektu jest opóźnienie terminu powrotu do pełnego stosowania stabilizującej reguły wydatkowej.

"Projekt ustawy nie jest szczytem marzeń, które chciałby przedstawiać minister finansów Sejmowi. Każdy minister finansów wolałby przedstawiać projekty, które zacieśniają sektor finansów publicznych. Natomiast sytuacja związana z pandemią i lekcja ekonomii, jaką wyciągnął cały świat z poprzedniego kryzysu, kryzysu łagodniejszego w skutkach niż kryzys covidowy, pokazał, że na czasy kryzysowe są potrzebne kryzysowe rozwiązania i skuteczne recepty. I to receptą nie jest budżetowe oszczędności, ale polityka, której celem jest takie pobudzenie gospodarki, aby przywrócić ją na właściwe tory" - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski w czasie wtorkowego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych.

Przypomniał, że Komisja Europejska zgodziła się na poluzowanie reguł fiskalnych nie tylko w zeszłym roku, ale także w tym i w kolejnym.

"My jako rząd Prawa i Sprawiedliwości chcemy z tego skorzystać. W zeszłym roku, gdy spotykaliśmy się o tej porze, proponowaliśmy zawieszenie reguły wydatkowej, aby rząd miał przestrzeń do walki z covidem. Dzisiaj nie mówimy o zawieszeniu reguły fiskalnej, ale o wydłużeniu ścieżki dojścia do powrotu do niej" - powiedział.

Przyznał, że rząd robi to, aby mieć rezerwę na walkę ze skutkami epidemii, ale także dlatego, żeby mieć "możliwość wstawienia gospodarki polskiej na nowe formy rozwoju".

"Proponujemy ścieżkę dojścia w postaci trzech zmian. Po pierwsze - w ustawie o finansach publicznych proponujemy nowe kryteria, określające długość trwania klauzuli powrotu do reguły, oparte o porównanie realnego tempa wzrostu ze średnią sprzed pandemii. Po drugie - proponujemy oczyszczenie wskaźnika średniookresowej dynamiki PKB, określającej kwotę wydatków, z zakłóceń wywołanych przez pandemię. Tempo wzrostu gospodarczego w latach stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu będzie zastąpione przez średnią wzrostu gospodarczego sprzed zawieszenia klauzuli. Po trzecie - w okresie stosowania klauzuli wyjścia i klauzuli powrotu nie będą uwzględniana korekty, mające na celu konsolidację finansów publicznych" - powiedział Patkowski.

Dodał, że zmiany w ustawie o finansach publicznych mają także na celu objęcie stabilizacyjną regułą wydatkową wszystkich państwowych funduszy celowych. To, według niego, przyczyni się do zwiększenia transparentności finansów publicznych.

Za odrzuceniem projektu ustawy w pierwszym czytaniu opowiedziała się m.in. Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej. "Epatujecie państwo wysoką dynamiką PKB, ona odbija w całej gospodarce światowej. Ale skoro tak jest, to po co chcecie państwo przedłużyć rozmontowanie reguły fiskalnej" - pytała posłanka.

Pytała także o sens dalszej stymulacji gospodarki. "Gospodarka odbija. To czemu chcecie nadal stymulować wzrost, skoro ona, jak sama mówicie, pędzi?" - powiedziała Leszczyna.

Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. W czasie omawiania projektu zostały zgłoszone poprawki, z których większość miała doprecyzować przepisy. Sprawozdanie KFP do projektu ustawy zostanie przedstawione na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, obecne brzmienie ustawy o finansach publicznych oraz prognozy makroekonomiczne warunkują powrót do stosowania stabilizującej reguły wydatkowej zgodnie z pierwotną formułą "z art. 112aa ustawy o finansach publicznych" w drugim roku budżetowym od zawieszenia, czyli w 2022 r. Według uzasadnienia, "mając na uwadze przebieg pandemii i jej wpływ na gospodarkę, ograniczenie przyrostu wydatków wynikające ze stosowania pierwotnej formuły SRW już w przyszłym roku jest przedwczesne".

