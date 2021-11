Komisja finansów zaakceptowała budżet rolny na 2022 r.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała w środę budżet rolny na 2022 r. nie wnosząc do niego poprawek. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz rybołówstwo w porównaniu z ub. r. będą zwiększone o 6 mld zł.

Wcześniej nad budżetem rolnym debatowała sejmowa komisja rolnictwa, która także nie wniosła poprawek do rządowej propozycji budżetu rolnego na 2022 r. Poprawki do budżetu rolnego zgłosiła natomiast poseł Małgorzata Tracz (KO). Nie uzyskały one akceptacji komisji rolnictwa.

"Według komisji rolnictwa i rozwoju wsi, cel projektu ustawy budżetowej, jakim jest zabezpieczenie stabilnego poziomu finansowania podmiotów obsługujących rolników i mieszkańców wsi będzie osiągnięty" - powiedział Jerzy Małecki (PiS) przedstawiając sprawozdanie komisji rolnictwa. Poseł w imieniu komisji pozytywne zarekomendował budżet rolny.

W projekcie zaplanowano łączne wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz z rezerwami w wysokości 60,6 mld zł. Wydatki zwiększają się o kwotę ponad 6 mld zł, w części rolnictwo rosną one o 47 proc., w części rozwój wsi - o 15 proc., a w części rynki rolne - o 28 proc. - poinformował Małecki.

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo realizowane w poszczególnych częściach budżetu państwa, łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych, zaplanowano w kwocie 16,3 mld zł. Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 19 mld 150 mln zł. Łączne wydatki mają więc wynosić 35 mld 457 mln zł. Jest to 6,92 proc. wydatków ogółem budżetu państwa.

W 2022 r. w porównaniu do 2021 r. zwiększają się wydatki na dopłaty do ubezpieczeń rolnych o kwotę 1 mld zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt o kwotę ok. 490 mln zł, a na funkcjonalnie szkół i ośrodków doradztwa rolniczego i KRUS o kwotę 258 mln zł, a z budżetu unijnego o 3,5 mld zł.

Dyskusja na posiedzeniu komisji finansów dotyczyła głównie finansowania zadań weterynarii, w tym zwiększenia zarobków lekarzy weterynarii. Mówiono także o drogich nawozach a także o finansowaniu gospodarstw ekologicznych.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik zaznaczył, że w 2022 r. wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł, będą one w budżecie ministra rolnictwa, ale też wojewodów. W tym roku na Inspekcję Weterynaryjną i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z rezerw przeznaczono łącznie 922 mln zł. Wiceminister przypomniał, że w przyszłym roku zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etatów, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł; powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

Komisja finansów na środowym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała też wniosek ministra rolnictwa o zmianę w planie finansowym KRUS. Chodzi m.in. o zmniejszenie kwoty o 50 mln zł na zasiłki macierzyńskie, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zasiłki pogrzebowe.

