Komisja finansów zajmie się poprawką PSL–Kukiz'15 do projektu nowelizacji o akcyzie

Sejmowa komisja finansów zajmie się poprawką Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz'15) do projektu, który przewiduje 10-proc. podwyżkę akcyzy na alkohole i wyroby tytoniowe. Przewiduje ona, że dochody z podwyżki miałyby trafić na Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Wiceminister finansów Leszek Skiba mówił, że w projekcie budżetu na 2020 r. zapisano z jednej strony dochody z podwyżki akcyzy, które są efektem ubocznym zmian, ale także wzrost wydatków na zdrowie. Przewidziano, że w 2020 r. łączne wydatki na zdrowie sięgną 5 proc. PKB i wyniosą ok. 109 mld zł, a sam budżet NFZ wyniesie 97 mld zł. To oznacza, że budżet państwa dołoży do składek zbieranych przez NFZ 12 mld zł.- W ramach tych 12 mld zł właśnie znajduje się 1,7 mld zł (z podwyżki akcyzy), żeby sfinansować dodatkowe wydatki realizowane w ramach polityki zdrowotnej - wyjaśnił.Sejm we wtorek zdecydował, że będzie kontynuował prace nad projektem podnoszącym o 10 proc. akcyzę na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe.Podczas pierwszego czytania projektu we wtorek w Sejmie Skiba tłumaczył, że zmiana przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Skiba przypomniał, że ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio 15 proc. i 5 proc.Informował, że wzrost stawek o 10 proc. wynika m.in. z rosnących kosztów przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym konsumpcji napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.Zdaniem ministra skala wzrostu akcyzy jest bezpieczna, nie ma ryzyka wzrostu szarej strefy.Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym rząd przyjął w trybie obiegowym w zeszłym tygodniu.