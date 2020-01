Komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej za poprawkami do projektu budżetu na 2020 r.

Sejmowa komisja gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej pozytywnie zaopiniowała w piątek zgłoszone przez Dariusza Wieczorka z Lewicy poprawki do projektu budżetu na 2020 r. Dotyczą one m.in. zwiększenia wydatków na wynagrodzenia ratowników morskich i uczelnie morskie.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozpatrzyła w piątek fragment projektu budżetu na 2020 r. będący w jej właściwości. Pozytywnie zaopiniowano m.in. części dotyczące gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej, rybołówstwa i rybactwa, czy planu finansowego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Odnosząc się do części dotyczącej gospodarki morskiej wiceminister w MGMiŻŚ Anna Moskwa mówiła, że ta część budżetu w swoich zadaniach i źródłach finansowania oraz w wydatkach nie zmieni się. Wskazała przede wszystkim na zadania urzędów morskich, w tym programy ochrony brzegów morskich i zadania wynikające z potrzeb bieżących w ramach tych działań.

Dodała, że nastąpiło pewne zwiększenie w tej części budżetu, co jest związane z realizacją przekopu Mierzei Wiślanej. Zwróciła uwagę na wzrost kosztu materiałów i pracy, co powoduje wyższe w tym roku wydatki o 50 mln zł wobec pierwotnego planu. "Wchodzimy w istotną fazę realizacji tej inwestycji w tym roku. Wykonawca jest już na placu budowy. Ta istotna część prac budowalnych będzie w tym roku realizowana" - tłumaczyła.

Odnosząc się do wzrostu wynagrodzeń powiedziała, że jest on taki sam, jak w całym sektorze finansów publicznych, wyniesie 6 proc. "Dodatkowo mamy kwotę dla urzędów morskich (...) do rozdysponowania pomiędzy pracowników urzędów morskich, to jest 3,5 mln zł - podwyżka na ten rok" - dodała.

Obecni na sali związkowcy pytali m.in., czy będą pieniądze na podwyżki w morskich służbach poszukiwania i ratownictwa SAR. Mówili, że obiecywano 4,5 mln zł, a będzie 6-proc. podwyżka, jak we wszystkich działach. Jak informowano, mimo dotychczasowych i przewidzianych podwyżek, średnie wynagrodzenie np. w urzędzie morskim w Gdyni będzie wynosić ok. 4438 zł miesięcznie po uwzględnieniu 6-proc. wzrostu płac i będzie niższe o ok. 1900 zł od średniego miesięcznego wynagrodzenia w służbie cywilnej.

Według związkowców najbardziej niedoinwestowani jeśli chodzi o płace są członkowie załóg statków i pracownicy centrów ratowniczych - na przykład płaca zasadnicza starszego marynarza wynosi 2360 zł, w niej zawiera się ryczałt za pracę w nocy. Razem daje to - jak obliczono - stawkę 3,06 zł za godzinę pracy i 2,66 zł. Za 14 godzin gotowości do podjęcia akcji ratowniczej marynarz otrzymuje więc 37,24 zł. Związkowcy wnioskowali, aby ratownicy dostali podobny wzrost wynagrodzeń, jak pozostali pracownicy urzędów morskich, ostrzegali przed możliwymi odejściami z pracy wysoko wykwalifikowanych pracowników.

"Jesteśmy w stałym dialogu co do wynagrodzeń i robimy wszystko, żeby te wynagrodzenie wyrównać" - mówiła wiceminister Moskwa. Poinformowała, że średnie wynagrodzenie zasadnicze w urzędach morskich na koniec września 2019 r. wyniosło 5526 zł, a w SAR - 5403 zł. Dodała, że w latach 2018-2020 na podwyżki wydano 17 mln zł. "Uczciwie mówimy, że na ten rok to są te kwoty, które możemy przeznaczyć i uważany, że powinniśmy - na chwile obecną - przeznaczyć" - dodała.

Poprawkę związaną m.in. ze wzrostem wynagrodzeń złożył Wieczorek z Lewicy. Przewiduje ona zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników morskiej służby poszukiwania i ratownictwa o 3,5 mln zł. Pozostałe dwie przygotowane przez niego poprawki dotyczą szkolnictwa morskiego. Jedna zakłada wzrost wydatków inwestycyjnych akademii morskiej w Szczecinie o 5 mln zł, a druga zwiększenie o 35 mln zł subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego i dydaktycznego wyższych uczelni morskich. Wzrosty mają być sfinansowane poprzez zmniejszenie rezerwy na organizowanie wyborów i referendów, w której - jak wskazał - jest 534 mln zł. "Nie sądzę, żeby wybory prezydenckie tyle kosztowały" - argumentował poseł. Złożone przez niego poprawki uzyskały pozytywną rekomendację komisji.

Wieczorek pytał ponadto o przyczyny planowanego wyniku finansowego Wód Polskich w wysokości minus 350 mln zł.

Wiceminister poinformowała, że zasadnicza część budżetu Wód Polskich to dotacja - 522 mln zł. W niej mieści się realizacja wszystkich zadań statutowych. "Wody Polskie finansują się - poza dotacjami - pożyczką Banku Światowego i różnymi środkami europejskimi (...)" - tłumaczyła. Do tego dochodzą przychody własne np. z tytułu opłat.

"Te opłaty pojawiają się w budżecie w trybie kwartalnym, ściągane na podstawie oświadczeń (...) Ten wynik Wód Polskich jest zawsze dynamiczny i trudno powiedzieć, jak w przypadku innych jednostek, że zamyka się kwotą +zero+, czy +plus+" - mówiła. Moskwa zapewniła przy tym, że Wody Polskie działają w sposób stabilny, stały i dalej realizują swoje inwestycje.