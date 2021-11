Komisja nadzwyczajna: proces tworzenia prawa wymaga usprawnienia

Proces tworzenia prawa wymaga usprawnienia i większej konsultacji z firmami oraz niezależnymi ekspertami - wskazali w środę przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców z różnych branż podczas posiedzenia sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.

Zarówno eksperci jak i przedstawiciele przedsiębiorców, który uczestniczyli w posiedzeniu Komisji, wskazali liczne obszary prawa wymagające deregulacji i uproszczeń. Podkreślili też konieczność rozszerzenia konsultacji społecznych projektów ustaw z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, a także niezależnymi ekspertami.

Przewodniczący Komisji Bartłomiej Wróblewski (PiS) wskazał, że po analizie wpływających do niego zgłoszeń i uwag, dostrzega cztery zestawy problemów, którymi należałoby się zająć w pierwszej kolejności. Są to jak - jak mówił - uproszenie systemu podatkowego, zwiększenie poziomu deregulacji zawodów, ograniczenie częstych zamian w prawie (co dałoby nowym firmom bezpieczeństwo inwestycyjne), uproszenie przepisów obowiązujących w poszczególnych branżach.

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Geodetów wskazali np. ,że zniesienie obowiązku weryfikacji sporządzanych przez nich planów, skróciłoby czas oczekiwania na opracowania geodezyjne (dla inwestorów) z 3 miesięcy do kilku dni.

Z kolei przedsiębiorcy Związku Telewizji Kablowych - Izba Gospodarcza zwrócili uwagę na "nadregulacje i sprzeczności dotyczące obowiązkowej sprawozdawczości" czy nadmiernego obciążenia nadawców opłatami. Ich zdaniem liczba sprawozdań, które muszą sporządzić jest zbyt duża, zwłaszcza dla mniejszych firm zatrudniających mniej pracowników.

Uczestnicy posiedzenia zwracali też uwagę na konieczność zróżnicowania wymagań (np. dotyczących wyposażenia) dla małych oraz dużych firm z branży przetwórczej. Podkreślili, że jeśli się tego nie zrobi, nie da się odtworzyć małego przetwórstwa spożywczego, co jest jednym z punktów programu Polski Ład.

