Komisja PE za priorytetem dla badań nad wykorzystaniem węgla koksowego m.in. w przemyśle baterii

Badania nad wykorzystaniem węgla koksowego w przemyśle baterii czy chemicznym w ramach unijnego Funduszu Badawczego Węgla i Stali mają być traktowane priorytetowo - uznała Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. O jej decyzji poinformował europoseł Jerzy Buzek.

"To już potwierdzone: dzięki moim poprawkom do Funduszu Węgla i Stali, komisja ITRE (Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - PAP) ogromną większością poparła priorytetowe traktowanie badań nad wykorzystaniem węgla koksowego w przemyśle baterii czy chemicznym. To wielka szansa dla naszej Jastrzębskiej Spółki Węglowej i całego regionu" - napisał we wtorek na Twitterze eurodeputowany.

Jak informowała wcześniej europosłanka Izabela Kloc, również pracująca w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisja Europejska chce przeznaczyć 60 mln euro na Fundusz Badawczy Węgla i Stali, z którego można będzie finansować m.in. badania dotyczące tzw. czystych technologii węglowych, zagospodarowania pogórniczych odpadów czy rekultywacji hałd.

Jednocześnie - jak podała Izabela Kloc - w ramach Sojuszu na rzecz baterii Bruksela planuje wydać 20 mld euro na działania służące wsparciu unijnej produkcji akumulatorów do samochodów elektrycznych - UE zamierza być drugim, po Chinach, producentem takich baterii na świecie. Polska ma silną pozycję na tym rynku - fabryki baterii litowo-jonowych znajdują się m.in. w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, zaś w Jaworznie ma powstać fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera.

"Do 2050 roku utworzonych zostanie (w UE - PAP) cztery miliony miejsc pracy, powstanie 70 fabryk i ośrodków badawczych. Na obecnym etapie, największym wyzwaniem jest znalezienie wykwalifikowanej siły roboczej, która uruchomi ten proces. Potrzeba 800 tys. pracowników z określonymi umiejętnościami. To dobra wiadomość dla regionów zależnych od węgla, obawiających się, że wraz z zamykaniem kopalń nie będą w stanie zaoferować nowych miejsc pracy i wykorzystać istniejącej infrastruktury" - oceniła europarlamentarzystka.

Przypomniała, że Jastrzębska Spółka Węglowa prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad koksem igłowym, wykorzystywanym, m.in. w bateriach do samochodów elektrycznych. Tona tego surowca kosztuje nawet 4 tys. euro. "To ekstraliga światowych, nowoczesnych technologii. Linia produkcyjna koksu igłowego doskonale wpisałaby się w modernizacyjny charakter rządowego Programu dla Śląska oraz plany Unii Europejskiej związane z Sojuszem na rzecz baterii" - uważa Izabela Kloc.

Polska jest obecnie na dziewiątym miejscu pod względem światowego eksportu ogniw i baterii galwanicznych oraz na siódmej pozycji w eksporcie akumulatorów. Jak wynika z wydanego w grudniu ub. roku raportu Polskiego Funduszu Rozwoju "Kompedium Elektromobilności", Polska zajmuje trzecie miejsce w UE w segmencie firm wytwarzających baterie i akumulatory - w kraju działa 61 przedsiębiorstw tej branży.

Zagadnienia, które będą mogły liczyć na finansowane z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, obejmują m.in. rozwój technologii wychwytu i zagospodarowania dwutlenku węgla oraz metanu, wykorzystanie energii geotermalnej, zastosowania nieenergetyczne oraz produkcję surowców z kopalnianych odpadów czy zmianę przeznaczenia dawnych kopalń węgla kamiennego i brunatnego oraz infrastruktury związanej z węglem.

Inne przedsięwzięcia mogące ubiegać się o wsparcie z Funduszu to m.in.: przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników kopalń, zdrowie i bezpieczeństwo społeczności regionów górniczych, zachowanie i odtwarzanie zasobów naturalnych i gruntów dla przyszłych pokoleń, minimalizowanie wpływu zamykanych kopalń na środowisko, zagospodarowanie i ponowne wykorzystanie kopalnianych odpadów, popiołów lotnych i produktów odsiarczania, rekultywacja hałd, ochrona wód gruntowych i oczyszczanie wód drenażowych z kopalń, a także zabezpieczenie infrastruktury powierzchniowej przed skutkami szkód górniczych.

