Komisja poparła większość poprawek do projektów nowelizacji ustawy o VAT

Sejmowa komisja finansów poparła większość poprawek, jakie podczas drugich czytań zgłoszono do dwóch projektów nowelizacji ustaw o VAT. Jeden z nich dotyczy przyspieszenia rozliczania VAT, a celem drugiego jest ograniczenie oszustw w sektorze e-commerce.

Komisja Finansów Publicznych omawiała poprawki, jakie podczas drugich czytań zostały zgłoszone do dwóch projektów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które są procedowane w Sejmie. Do pierwszej nowelizacji zgłoszono 11 poprawek, do drugiej - tylko jedną.

Główny trzon pierwszego projektu nowelizacji ustawy o VAT przewiduje rozwiązania, które uproszczą i przyspieszą rozliczanie podatku VAT. Poprawiona ma zostać także płynność finansowa firm. Będzie to możliwe m.in. poprzez podwyższenie limitu sprzedaży małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Nowe przepisy mają również zmniejszyć formalności dla przedsiębiorstw w obrocie międzynarodowym. Dzięki zaproponowanym rozwiązaniom prowadzenie firmy - z punktu widzenia rozliczania podatku VAT - ma być łatwiejsze i mniej czasochłonne.

Do tego projektu w czasie drugiego czytania zgłoszono 11 poprawek, z których dziewięć zarekomendowała komisja. Większość z nich miała charakter legislacyjny lub porządkujący.

Z kolei celem drugiego projektu nowelizacji ustawy o VAT jest ułatwienie walki z oszustwami związanymi z VAT w sektorze e-commerce poprzez zacieśnienie współpracy między administracjami podatkowymi a dostawcami usług płatniczych. Proponowane środki mogą wzmocnić przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT, a tym samym stworzyć równe szanse dla całej UE w branży handlu elektronicznego.

Projektowana ustawa nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek prowadzenia kwartalnej ewidencji odbiorców płatności i płatności transgranicznych. Ewidencje mają być przesyłane drogą elektroniczną do państwa członkowskiego, w którym dostawcy usług płatniczych mają siedzibę lub w którym świadczą usługi.

Do tego projektu zgłoszono jedną poprawkę, dzięki której informacje wymagane przez ustawę będą mogły składać SKOKi bez jednoczesnego łamania tajemnicy służbowej.

Oba projekty nowelizacji ustawy o VAT będą głosowane na trwającym obecnie posiedzeniu Sejmu.

