Komisja: projekt ustawy dot. płatności uzupełniającej - bez poprawek

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do rządowego projektu ustawy dot. płatności uzupełniającej. Wprowadza on dodatkową dopłatę do płatności bezpośrednich, co zwiększy dochody rolników.

Wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra przedstawiając projekt poinformował, że dodatkowa dopłata (redystrybucyjna) pozwoli na zwiększenie średniej kwoty wsparcia ponad średnią UE w małych i średnich gospodarstwach (od 3 do 30 ha użytków rolnych) dla ponad 60 proc. rolników. Podkreślił, że w ten sposób dopłaty bezpośrednie w Polsce będą na poziomie średniej unijnej lub nieco powyżej.

Dodał, że co do zasady uzupełniająca płatność podstawowa będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szczególności do zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Wiceminister zaznaczył, że dokładna stawka dopłaty uzupełniającej będzie znana dopiero na jesieni, ale resort szacuje, że będzie ona na poziomie 40-41 zł na hektar. Na ten cel rząd chce przeznaczyć 400 mln zł.

Projektowana ustawa pozwoli już od kampanii 2022 r. na wypłatę dodatkowych środków rolnikom w ramach dopłat bezpośrednich. Ciecióra zapewnił, że pieniądze dostaną wszyscy rolnicy posiadają co najmniej 1 ha ziemi. Dopłatą zostanie objętych ponad 1 mln rolników.

Poinformował, że przyznawanie płatności planowane jest również po 2022 r., co zostanie uwzględnione w nowych przepisach przygotowywanych w związku z potrzebą wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Podczas I czytania projektu na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, nie było dyskusji, nikt z posłów też nie wniósł poprawek. Uwagi natomiast zgłosiło biuro legislacyjne, które zaproponowało zmiany o charakterze redakcyjnym. Resort rolnictwa wyraził zgodę na ich wprowadzenie.

Przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych Robert Nowak zwrócił jedynie uwagę, że przewidziane na ten cel środki są niewystarczające.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 marca 2022 r. Teraz trafi do dalszych prac sejmowych.

