Komisja senacka za częścią poprawek do ustawy covidowej dotyczącej czynszów w galeriach handlowych

Senacka Komisja Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności poparła w piątek część poprawek do noweli tzw. ustawy covidowej dotyczącej m.in. czynszów w galeriach handlowych. Akceptacji nie zyskał natomiast zapis dot. najmu powierzchni handlowej.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności obradowała w piątek nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przewiduje ona m.in. że w okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

Podczas drugiego czytania w Senacie zgłoszono do noweli ponad 30 poprawek, m.in dot. regulacji czynszów w galeriach handlowych. Spośród kilkudziesięciu zmian, które opiniowała w piątek senacka komisja większość zyskała pozytywną rekomendację. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano np. poprawkę nr 28, która, jak tłumaczyła w trakcie posiedzenia przedstawicielka rządowego biura legislacyjnego ma na celu "doprecyzowanie przepisu przejściowego w zakresie zobowiązań najemców powierzchni handlowych oraz trybu uchylenia się od skutków prawnych oferty".

Pozytywnej opinii komisji nie zyskała natomiast poprawka nr 6 dotycząca umów najmu powierzchni handlowej, której celem jest "objęcie przepisem wszystkich umów najmu powierzchni handlowej", a nie - jak przyjął Sejm - tylko tych umów, które zostały zawarte przed 14 marca 2020 r.

Negatywnie do tej poprawki ustosunkował się wiceminister rozwoju, pracy i technologii Marek Niedużak. Tłumaczył, że ustawodawcy "chodziło o to, by objąć tą dosyć wyjątkową regulacją te umowy, które zostały zawarte przed lockownem, a zatem przed dniem 14 marca 2020 r."

"Natomiast po lockdownie, liczymy na to, że swoboda umów i wiedza o nadzwyczajnych okolicznościach powinna pozwolić te umowy jakoś dostosować do tych warunków" - powiedział.

Adam Szejnfeld argumentował z kolei, że sednem tej poprawki jest, by wszyscy najemcy byli traktowani równo bez względu na to, kiedy podpisali umowę - "nie dzień podpisania umowy ma mieć znaczenie, ale fakt lockdownu i zakazu działalności gospodarczej".

Podczas wcześniejszego procedowania noweli w Senacie Szejnfeld tłumaczył, że chodzi o to, aby doprecyzować zapis, który naraża najemców na obowiązek wielokrotnego przedłużania umów najmu. "Bowiem mieliśmy do tej pory nie jeden a cztery lockdowny w handlu, a wiec gdyby literalnie czytać ustawę, to aż czterokrotnie zainteresowani musieliby zawierać umowy na pół roku, czyli w sumie na dwa lata" - wyjaśnił. Dodał, że w tej poprawce chodzi o wyeliminowanie możliwości takiego interpretowania ustawy.

Nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przyjęta przez Sejm 20 maja br. przedłuża ponadto termin na realizację vouchera turystycznego za odwołany na skutek pandemii wyjazd z jednego roku do dwóch lat. Przewiduje też wsparcie sklepików szkolnych w postaci dofinansowania do wynagrodzeń, świadczenia postojowego, małej dotacji oraz zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

