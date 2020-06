Komisja senacka za poszerzeniem pomocy publicznej dla firm zagrożonych przez pandemię

Senatorowie z komisji gospodarki opowiedzieli się we wtorek za poprawką, która ma umożliwić wsparcie przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej w wyniku pandemii do końca 2021 r. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-owego.

Podczas wtorkowych obrad senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności opowiedziała się za przyjęciem z ponad czterdziestoma poprawkami ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. W większości są to poprawki o charakterze redakcyjnym i porządkującym.

Jedna z najistotniejszych wiąże się z dodaniem do ustawy art. 46a, który - jak tłumaczył wiceprzewodniczący komisji Wojciech Piecha (PiS) - dotyczy umożliwienia dofinansowania zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19. "Tę pomoc będzie można pozyskiwać do 31 grudnia 2021 r." - wyjaśnił.

Wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur mówił podczas posiedzenia komisji, że istotą tej poprawki jest to, by można było przez półtora roku dofinansować firmy. "Mamy budżet 120 mln zł rocznie przez 10 lat i chodziło o to, żeby umożliwić dokapitalizowanie tego mechanizmu z funduszu COVID-owego w przypadku, jeżeli okaże się, że w obecnym roku lub do końca 2021 r. będą duże firmy, które będą potrzebowały restrukturyzacji, albo będzie ich wyjątkowo dużo".

Wiceszef MR przypomniał, że opozycja podczas prac nad ustawą oceniła, że 120 mln zł to nie jest pomoc wystarczająca. "My dzisiaj nie możemy zadeklarować, że będzie tych pieniędzy więcej, ale możemy mieć taką furtkę legislacyjną, żeby z funduszu COVID-owego dofinansować mechanizm (pomocowy - PAP)" - zaznaczył. Jak mówił, ustawa nie jest doraźna i nie wynika z pandemii koronawirusa, ale jest ustawą systemową - daje duże możliwości ratowania, wsparcia restrukturyzacyjnego i restrukturyzacji przedsiębiorstw w formie pomocy publicznej. Podkreślił, że limit wydatków na pomoc to 1,2 mld zł na 10 lat, licząc od ostatniego kwartału 2020 r. do roku 2029.

Według resortu rozwoju, celem pomocy określonej w przepisach jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. Założono też wariant, w którym w tym okresie sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować. Wtedy będzie musiał złożyć oświadczenie i zwrócić pożyczki.

Drugi typ pomocy to tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy. Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie, wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Będzie ona mogła być udzielana jako kontynuacja pomocy na ratowanie - wtedy przybiera formę dodatkowej pożyczki lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej, aby cały proces przebiegł skutecznie. Z tej formy pomocy będą mogły skorzystać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

Ostatni typ to pomoc na restrukturyzację. Jak tłumaczy resort rozwoju, "będzie ona przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności". Pomoc na restrukturyzację będzie służyć sfinansowaniu tego planu.

Zgodnie z zapisami ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.