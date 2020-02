Komisja senacka zapoznała się z sytuacją osób starszych w Polsce w 2018 r.

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej wysłuchała i przyjęła we wtorek "Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r." i powołała zespół swoich doradców.

Podczas posiedzenia komisji wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przedstawił "Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 rok", przyjętą przez Radę Ministrów w listopadzie 2019 r.

Zwrócił uwagę na postępujący w naszym kraju proces zmiany proporcji między pokoleniami, który sprawia, że priorytetowymi wyzwaniami dla polityki społecznej są działania z zakresu polityki rodzinnej, w tym polityki kierowanej do starszej i najstarszej części społeczeństwa. Powiedział, że osób starszych w Polsce z roku na rok przybywa. Obecnie seniorów jest 9 mln, a prognozy wskazują, że do 2050 r. liczba osób powyżej 60 lat wzrośnie do 13,7 mln.

Minister przytoczył dane o budżetach gospodarstw domowych, w których skład wchodzą osoby starsze.

"Przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę w gospodarstwach domowych w 2018 r., łącznie z osobami starszymi, wyniósł 1970 zł i był o 15 proc. wyższy niż w gospodarstwach, w których skład wchodziły osoby wyłącznie młodsze, w porównaniu do 2017 r." - powiedział.

Wskazał, że systematycznie wzrasta liczba świadczonych usług opiekuńczych dla seniorów i kwota świadczeń przeznaczonych na ten cel.

"W 2018 r. liczba osób, którym przyznano świadczenia w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 26 mln zł wynosiła prawie 6 tys. osób. Jeśli chodzi o usługi opiekuńcze, decyzje przyznano 106 tys. osób, a kwota świadczeń była wypłacona na poziomie prawie 590 mln zł. Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi skorzystało prawie 15 tys. osób, a środki, które wypłaciliśmy, wyniosły prawie 119 mln zł" - powiedział.

Poinformował, że 2018 r. w kraju działało 809 środowiskowych domów samopomocy zapewniających ponad 30 tys. miejsc, 29 rodzinnych domów pomocy, z których skorzystały 173 osoby, 935 mieszkań chronionych na 3,5 tys. miejsc, 791 gminnych domów pomocy społecznej zapewniających ok. 80 tys. miejsc, 34 gminne domy pomocy społecznej na 1400 miejsc i ponad 380 placówek zapewniających całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Dane zawarte w "Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r." wskazują priorytety dla polityki społecznej wobec osób starszych. Są to m.in.: stworzenie warunków do aktywnego starzenia się społeczeństwa, wydłużenie okresu samodzielności osobom starszym i zapewnienie im szerokiej partycypacji społecznej, profilaktyka zdrowotna, zorganizowanie sieci usług zdrowotnych, opiekuńczych, edukacyjnych i integracyjnych, a także aktywna polityka emerytalna.

Podczas dyskusji Ryszard Majer (PiS) wskazał, że w Polsce w 20-30 proc. gmin nie realizuje się usług opiekuńczych dla osób starszych. Jego zdaniem powinno się aktywizować te samorządy. Zaproponował stworzenie kampanii informacyjnej na temat korzystania z usług opiekuńczych.

Senator Bogusława Orzechowska (PiS) powiedziała, że w Polsce widać już działania rządowych programów na rzecz osób starszych, bo coraz więcej z nich angażuje się w działania społeczne, bierze udział w wykładach uniwersytetów trzeciego wieku czy w zajęciach gimnastycznych. Aktywizacja osób starszych to, jej zdaniem, sposób na polepszenie stanu psychicznego seniorów.

Dorota Tobiszowska (PiS) poruszyła problem dramatycznej sytuacji seniorów, którzy są samotni. Jej zdaniem rozwiązaniem byłoby tworzenie dziennych domów pomocy dla seniorów i wsparcie działalności hospicjów domowych.

Senator Beniamin Godyla (KO) pytał o możliwości zmniejszenia podatków od nieruchomości dla osób prowadzących całodobowe domy seniora. Ich obniżenie, zdaniem senatora, spowodowałoby, że pobyt pensjonariuszy w tych placówkach kosztowałby mniej.

Podczas posiedzenia komisja rozpatrzyła wniosek w sprawie powołania zespołu jej doradców. W jego skład weszły trzy osoby: dwóch senatorów poprzedniej komisji Mieczysław Augustyn (PO) i były przewodniczący komisji rodziny pracy i polityki społecznej Antoni Szymański (PiS) oraz prof. Szkoły Głównej Handlowej i prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Piotr Błędowski.