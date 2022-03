Komisja zaproponowała poprawki do projektu dającego 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora

Sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii poprała z poprawkami pilny projekt noweli ustawy, który przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, który wprowadzany jest w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej. Projekt przewiduje dofinansowanie osobom najuboższym zakup dekodera do telewizora lub telewizora, który umożliwi odbiór bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Projektodawcy chcą doprecyzować przepisy i ustanowić dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera.

Komisja w piątek zaakceptowała projekt, do którego przyjęła cztery poprawki o charakterze redakcyjnym zaproponowane przez legislatorów sejmowych, oraz jedną poprawkę zaproponowaną przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej (KIKE), która dotyczy rozróżnienia odbiorników cyfrowych na te z wyświetlaczem i bez. Jak argumentowała przedstawicielka Izby, chodzi o niedyskryminowanie pomiotów, które świadczą usługi z wykorzystaniem dekodera względem tych podmiotów, które świadczą usługi za pomocą karty z wykorzystaniem telewizora.

Jak przypomniał w piątek podczas komisji sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz, w Polsce ok. 30 proc. gospodarstw domowych (ok. 4,44 mln) odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Z badań przeprowadzonych przez Krajowy Instytut Mediów wynika, że 1,8 mln gospodarstw nie jest przystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana systemu na DVB-T2/HEVC będzie wiązała się dla nich z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu, model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej. W związku z tym wprowadzone zostanie rozróżnienie wysokości dofinansowania w zależności od tego, czy uprawniona osoba ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu telewizora czy dekodera. W przypadku nabycia telewizora, kwota dofinansowania wyniesie 250 zł, a dekodera - kwota dofinansowania wyniesie 100 zł.

Wskazał, że osoba uprawniona będzie musiała złożyć oświadczenie, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia odbiornika cyfrowego w celu dostosowania posiadanego sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej bez uszczerbku dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Zwrócił uwagę, że nie będzie możliwości wykorzystania dofinansowania na zakup dekodera oferowanego w pakiecie z abonamentem na usługę telewizji kablowej lub satelitarnej. Chodzi o to, żeby dofinansowanie nie objęło tych ofert, których celem nie jest zapewnienie odbioru telewizji w sposób naziemny. Tak jak dotychczas, dofinansowanie będzie przysługiwało na wniosek jednej osobie w ramach gospodarstwa domowego.

Program ma być realizowany do końca 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej 24 lutego 2022 r. Ustanowiła ona świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych, będących w trudnej sytuacji materialnej na zakup dekoderów lub odbiorników telewizyjnych, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie.

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. - będzie dotyczyć województw dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, trzeci etap - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego, zaś czwarty, od 27 czerwca 2022 r. - województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku.

