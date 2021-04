Komisje poparły poprawki do projektu o likwidacji OFE

Sejmowe komisje finansów publicznych oraz polityki społecznej rozpatrzyły 24 poprawki zgłoszone w II czytaniu do rządowego projektu ustawy o przeniesieniu pieniędzy z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) i do ZUS. Posłowie poparli poprawki PiS-u.

Posłowie przyjęli kilka poprawek zgłoszonych przez PiS. Jedna z nich wprowadza zmianę redakcji upoważnień ustawowych dla Prezesa Rady Ministrów do wydania aktów wykonawczych dotyczących kosztów nadzoru ubezpieczeniowego oraz emerytalnego; ma ona też na celu ujednolicenie terminologii i pojęć z przepisami materialnymi ustawy.

Kolejna poprawka ma charakter doprecyzowujący. Przepis ten, który ogranicza zakres konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu emerytalnego oraz subfunduszu przedemerytalnego, dotyczy wyłącznie środków, które zostały przeniesione z OFE na IKE, a nie tych, które pochodzą z dodatkowych wpłat.

Pozytywną opinię posłów uzyskała także kolejna poprawka PiS-u umożliwiająca przekazanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny do ZUS aktywów, które nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych ani nie są w formie materialnej, a są zapisane wyłącznie we właściwych rejestrach.

Sejmowe komisje: finansów publicznych (FPB) oraz polityki społecznej i rodziny (PSR) rozpatrywały w czwartek poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Nowe przepisy zakładają, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości - IKE bądź ZUS.

Przewodniczący sejmowej komisji finansów Henryk Kowalczyk (PiS) przypomniał, że drugie czytanie projektu odbyło się w środę w Sejmie.

"W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie oraz 24 poprawki. Sejm skierował projekt ustawy wraz z poprawkami do komisji w celu przygotowania dodatkowego sprawozdania" - powiedział Kowalczyk.

Posłowie przyjęli kilka poprawek zgłoszonych przez PiS. Jedna z nich wprowadza zmianę redakcji upoważnień ustawowych dla Prezesa Rady Ministrów do wydania aktów wykonawczych dotyczących kosztów nadzoru ubezpieczeniowego oraz emerytalnego; ma ona też na celu ujednolicenie terminologii i pojęć z przepisami materialnymi ustawy. "Poprawka m.in. stanowi, że premier będzie określał nie wysokość wpłat, ale sposób obliczenia wysokości tych wpłat, natomiast sama wysokość będzie wynikać wprost z przepisów materialnych" - tłumaczył poprawkę poseł Adam Śnieżek (PiS).

Kolejna poprawka ma charakter doprecyzowujący. "Przepis ten, który ogranicza zakres konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu emerytalnego oraz subfunduszu przedemerytalnego, dotyczy wyłącznie środków, które zostały przeniesione z OFE na IKE, a nie tych, które pochodzą z dodatkowych wpłat"- powiedział Śnieżek.

Pozytywną opinię posłów uzyskała także kolejna poprawka PiS-u umożliwiająca przekazanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny do ZUS aktywów, które nie są zapisane na rachunku papierów wartościowych ani nie są w formie materialnej, a są zapisane wyłącznie we właściwych rejestrach.

Kolejna poprawka PiS-u, która uzyskała poparcie połączonych komisji, ma na celu umożliwienie przeprowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zasad przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne, obowiązków i uprawnień oszczędzających z tym związanych, a także dotyczących funkcjonowania IKE. Jak tłumaczył poseł Śnieżek, działania informacyjne mają być prowadzone przez PFR. "Ponieważ te działania powinny być możliwie najszybciej rozpoczęte, to wiąże się z tym zmiana, że te zmiany wchodzą w życie w dniu następnym po ogłoszeniu ustawy" - powiedział.

Przepadł wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości, a także poprawki zgłaszane przez opozycję. Jedna z nich zabezpieczała środki przenoszone do ZUS w taki sposób, że zostaną one zaewidencjonowane na subkoncie, które zostało utworzone w wyniku poprzedniej reformy; środki te miałyby być dziedziczone. Poparcia komisji nie uzyskała też poprawka opozycji likwidująca opłatę przekształceniową w wysokości 15 proc.

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości.

Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE) przy pobraniu z nich 15 proc. w formie - jak to określa rząd - opłaty przekształceniowej. Pieniądze te będą dziedziczone, ale dalsze wpłaty na IKE będą wyłącznie dobrowolne; nie trafią tam już żadne części późniejszych składek emerytalnych.

Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze przestają być dziedziczone. Zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

W Ocenie Skutków Regulacji oszacowano wartość aktywów OFE na ok. 131,7 mld zł.

Zgodnie z projektem powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w SFIO. Aktywa netto OFE zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez TFI.

Projektowana ustawa ma - co do zasady - wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

W czasie pierwszego czytania w komisjach przyjęły one szereg poprawek legislacyjnych i redakcyjnych. Poparcie zyskała też poprawka o przyspieszeniu granicznej daty dokonywania transferów pomiędzy OFE z listopada na sierpień 2021 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl