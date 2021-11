Komisje: projekt ustawy o wyrobach winiarskich - do II czytania

Sejmowe komisje przyjęły sprawozdanie podkomisji i bez poprawek skierowały projekt ustawy o wyrobach winiarskich do drugiego czytania. Ustawa ma dostosować polskie prawo do nowych przepisów dot. wspólnej organizacji rynku wina w UE.

Rządowy projekt ustawy o wyrobach winiarskich wpłynął do Sejmu w czerwcu 2021 r. W lipcu odbyło się jego pierwsze czytanie, następnie trafił do dalszych prac w komisjach. Powołana została podkomisja nadzwyczajna, która kilkukrotnie debatowała, wnosząc w rezultacie 15 poprawek - poinformował poseł sprawozdawca komisji nadzwyczajnej Fryderyk Kapinos (PiS) na wtorkowym posiedzeniu sejmowych komisji: finansów oraz rolnictwa.

W trakcie prac podkomisji posłanka PiS Teresa Pamuła zgłosiła 15 poprawek do projektu; uwzględniały one zarówno uwagi Komisji Europejskiej (w ramach notyfikacji technicznej), jak i różnych organizacji branżowych - np. Polskiej Rady Winiarstwa.

Kapinos wyjaśnił, że wniesione poprawki dotyczą klauzuli wzajemnego uznawania towarów; zmodyfikowana została definicja barwienia oraz chłodzenia, dostosowana definicja miodu pitnego, perry oraz cydru do przepisów zawartych w rozporządzeniu UE odnoszących się do dodatków do żywności.

Jak mówił, dodano możliwość schłodzenia cydru jakościowego zagęszczonym sokiem jakościowym; perry - sokiem gruszkowym; wina owocowego - sokami owocowymi. Umożliwiono też drobnym producentom wina z upraw własnych oraz niewielkiej ilości jakościowych win i cydrów, perry, miodów - zakupu surowców z województwa, w którym odbywa się produkcja oraz sąsiadujących powiatów.

Ponadto, zwolniono drobnych producentów wina z obowiązku posiadania zezwolenia na obrót hurtowy, co umożliwi bezpośrednią sprzedaż takich napojów do restauracji i lokalnych sklepów. Przesunięto o dwa miesiące termin zgłaszania chęci produkcji wina w danym roku, zniesiono bariery administracyjne związane z nadzorem nad produktami ubocznymi - wyliczał Kapinos.

Projekt ustawy o wyrobach winiarskich jest nową kompleksową ustawą, która przejmie większość przepisów z ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich. Dostosowuje polskie prawo o przepisów UE. Ujednolica i upraszcza wymagania dotyczące wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zaproponowane zmiany zmniejszają obciążenia administracji - poinformował poseł sprawozdawca.

Dodał, że projektowana ustawa przewiduje wydanie czterech rozporządzeń ministra rolnictwa.

Projektowana ustawa pozwala na zwiększenie maksymalnej wielkości produkcji wysokojakościowych fermentowanych napojów winiarskich przez drobnych producentów wina z 10 000 l/rok do 100 000 l/rok. Umożliwi też produkcję takich napojów proporcjonalnie do wielkości posiadanych hektarów sadów lub ilości pni pszczelich; umożliwi też wyrób takich napojów poza składem podatkowym oraz zwolnienie z obowiązku zatwierdzania zakładów pod względem sanitarnym.

Obecnie do ewidencji producentów win prowadzonej przez KOWR wpisanych jest 330 podmiotów gospodarczych.

