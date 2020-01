Komisje sejmowe za zwiększeniem budżetu Głównego Urzędu Miar o 5 mln zł

Połączone sejmowe komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęły w środę poprawkę zwiększającą w 2020 roku budżet Głównego Urzędu Miar o 5 mln zł i zarekomendowały komisji finansów publicznych budżet Urzędu Patentowego RP.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Gospodarki i Rozwoju na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała w środę projekt budżetu na 2020 roku dotyczącą budżetu Urzędu Patentowego na 2020 roku.

Prezes urzędu Edyta Demby-Siwek przedstawiając plan finansów wskazała, że wydatki UP RP wyniosą w 2020 roku 76 mln zł i będą o 4 proc. większe niż w 2019 roku. Zaznaczyła, że jest to głównie efekt wzrostu wynagrodzeń, na które przeznaczono 52,8 mln zł. Dodała, że wzrost wydatków spowoduje zmniejszenie nadwyżki, która w tym roku wyniesie 14,9 mln zł (wobec 16,5 mln zł w 2019 r). "W dalszym ciągu będziemy jednak instytucją, która przynosi budżetowi państwa dochody" - powiedziała.

Z kolei prezes Głównego Urzędu Miar Radosław Wiśniewski, przedstawiając plan finansowy na 2020 rok, wskazał, że dochody kierowanego przez niego urzędu wyniosą 65,5 mln zł, m.in. i będą o 1,98 proc. niższe niż rok temu. Wyjaśnił, że spadek ten wynika głównie z powodu "zmniejszenia czynności legislacyjnych" związanych m.in. z "odchodzeniem od ponownej legalizacji przyrządów do pomiaru mediów (...) i jest to trend widoczny w całej Unii Europejskiej".

Przechodząc do części wydatkowej, Wiśniewski wskazał, że wyniosą one 165,6 mln zł i będą o 6,3 proc. większe niż w 2019 roku. Zaznaczył, że jest to związane głównie ze wzrostem kosztów płac i podkreślił, że poziom wynagrodzeń w GUM jest "dramatycznie niski, (...) co uniemożliwia realizację powierzonych zadań". Wskazał, że największym problemem jest znalezienie nowych pracowników, którzy nie chcą podejmować pracy za oferowane pensum. " W latach 2018 - 2019 przeprowadziliśmy 85 naborów, z czego 67 nie przyniosło efektów" - powiedział.

Dodał, że średnie wynagrodzenie w wielu okręgowych jednostkach GUM jest niższe niż średnia powiatowa.

Po wystąpieniu prezesa Wiśniewskiego, poseł PiS Grzegorz Piechowiak zgłosił poprawkę, która zwiększa budżet GUM o 5 mln zł. Komisje wniosek przyjęły, rekomendując część ustawy budżetowej do komisji budżetowej.