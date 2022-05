Komisje senackie o wyzwaniach związanych z integracją w Polsce uchodźców z Ukrainy

Podczas piątkowego posiedzenia komisji senackich omówiono wyzwania związane z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy. Ponad 1,1 mln obywateli tego kraju uzyskało numer PESEL. Blisko 160 tys. podjęło pracę w Polsce – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Paweł Szefernaker.

W piątek senackie komisje Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą omówiły wyzwania związane z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce w świetle dotychczasowych doświadczeń.

Minister Szefernaker poinformował, że ponad 1,1 mln Ukraińców uzyskało numer PESEL. 450 tys. osób to osoby w wieku produktywnym, ok. 500 tys. to dzieci. Podał również, że blisko 160 tys. osób podjęło pracę.

"Pokazuje to, że co trzeci Ukrainiec, który otrzymał numer PESEL, a jest w wieku produktywnym, podjął legalnie pracę w Polsce. Liczba ta z tygodnia na tydzień znacząco wzrasta. Jeszcze dwa tygodnie temu liczba ta wynosiła blisko 100 tys. osób" - mówił.

"W przekonaniu rządu, we współpracy z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia pewnego pierwszego etapu działań związanych z pracą doraźną i pomocą humanitarną. Jestem przekonany, że wszyscy zgadzamy się, że teraz wchodzimy w etap pracy systemowej, która pomoże nam w tym, żeby przebywający w Polsce uchodźcy mogli w miarę normalnie funkcjonować, usamodzielnić się, zaadaptować i żeby były ku temu warunki, które oczywiście nie będą kosztem polskich obywateli" - powiedział.

"Najważniejsze dla nas jest to, abyśmy do 1 lipca mogli przygotować rozwiązania systemowe, które pozwolą nam ustabilizować sytuację na najbliższe miesiące - do września, czyli do rozpoczęcia roku szkolnego. Są one związane z opieką nad dziećmi, edukacją, rynkiem pracy oraz z tym wszystkim, co pozwoli nam przygotować się na podejmowanie kolejnych działań" - dodał wiceminister.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski poinformował, że MEiN zakłada, że od 1 września br. liczba dzieci ukraińskich w Polsce zwiększy się dwukrotnie lub nawet trzykrotnie w stosunku do liczby, która jest teraz.

"Największym wyzwaniem jest kwestia dotycząca finansów oraz perspektywa 1 września 2022 r. MEiN do tej pory, we współpracy z Ministerstwem Finansów, przelało ponad 240 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego" - poinformował Rzymkowski.

Jak mówiła wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha, rynek pracy w Polsce "został otwarty w 100 proc.". "Sytuacja na rynku pracy jest dobra, nie grozi nam ani wzrost bezrobocia, ani inne tego typu zjawiska" - zaznaczyła.

Dwa największe wyzwania związane z integracją uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce, które widzimy w MRiPS, to bariera językowa i opieka nad młodszymi dziećmi - przyznała Socha. "Chcemy uelastycznić system opieki i objąć nim dzieci w wieku przedszkolnym" - poinformowała.

"W kwestii świadczeń rodzinnych i wszelkich innych świadczeń społecznych, zgodnie z naszym prawem i prawem unijnym, uchodźcy mają dostęp do takich samych świadczeń jak obywatele polscy. Oczywiście zależy nam na tym, żeby ten system nie był nadużywany. W związku z tym ZUS wykorzystuje szereg różnych systemów i możliwości, aby jak najbardziej uszczelniać ten system" - powiedziała Socha.

