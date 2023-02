Komisje senackie poparły ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

Senackie komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparły we wtorek nowelę ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie wnosząc poprawek. Jej celem jest podniesienie wysokości emerytury rolniczej.

Jak mówiła na posiedzeniu senackich komisji wiceminister rolnictwa Anna Gembicka, jest to priorytetowa ustawa dla ministerstwa rolnictwa. Przepisy znowelizowanej ustawy wiążą wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacja emerytury rolniczej była przeprowadzana inaczej niż emerytury z ZUS, stąd powstały duże różnice między tymi świadczeniami - tłumaczyła Gembicka.

Wiceminister przypomniała, że w ubiegłym roku zostały zmienione przepisy dot. rolniczych emerytur. Obecnie rolnik może pobierać emeryturę bez konieczności przekazania gospodarstwa. Obecna omawiana ustawa "konsekwentnie realizuje założenia rządu, jeżeli chodzi o zapewnienie rolnikom - emerytom bezpieczeństwa ekonomicznego" - zaznaczyła.

Nowelizacja zakłada, że emerytura podstawowa, która służy do wyliczania emerytur rolniczych, będzie równa 90 proc. minimalnej emerytury z ZUS. Wyjaśniła, że emerytura nie jest całością emerytury wypłacanej rolnikom, stanowi ona podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, mnożona jest ona przez wskaźnik wymiaru świadczenia. "Czyli nie ma ryzyka, że minimalna emerytura rolnicza będzie niższa od minimalnej emerytury wypłacanej z ZUS" - podkreśliła.

Minimalna emerytura z ZUS wynosić będzie w tym roku 1 588,44 zł.

Oprócz tego na podstawie tej ustawy będzie możliwe uzyskanie dodatku do emerytury rolniczej. Bedzie to zapewniał mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Ta zmiana przepisów umożliwi uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na zasadach zbliżonych do zasad, na jakich jest ustalana wysokość części składkowej świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Rozwiązanie to dotyczy ok. 97 tys. osób.

Wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS z budżetu państwa to koszt ponad 2 mld zł. W tym roku w budżecie na emerytury rolnicze zarezerwowano ponad 20 mld zł.

Ustawa doprecyzowuje ponadto przepisy dotyczące rehabilitacji leczniczej w kontekście definicji osoby uprawnionej do renty rodzinnej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 marca tego roku.

