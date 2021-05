Komisje senackie proponują zmniejszenie składki na fundusz deweloperski

Poprawki zmniejszające składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i nakładające na dewelopera obowiązek jasnego informowania klientów, jeśli oferowany lokal nie spełnia standardów lokalu mieszkalnego - zaproponowali w środę senatorowie z połączonych komisji.

Chodzi o poprawki do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nad którą pracowali senatorowie z połączonych komisji Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów.

Senatorowie zaproponowali na środowym posiedzeniu komisji szereg poprawek do ustawy.

Poparli m.in. zmniejszającą maksymalną wysokość stawki procentowej, według której jest wyliczana wysokość składki na Fundusz, z 2 proc. na 1 proc. - w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz z 0,2 proc. na 0,1 proc. w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Poparli także poprawkę przesuwającą na wcześniejszy etap wypłatę ostatniej transzy dla dewelopera przy otwartym rachunku: zamiast po akcie przenoszącym własność - jak jest obecnie - na moment, w której zostanie wydana decyzja pozwalająca na użytkowanie mieszkań.

Opowiedzieli się za skreśleniem obowiązku sprawdzania przez bank przed wypłatą pieniędzy, czy deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz za skreśleniem obowiązku sprawdzania, czy deweloper uregulował wymagalne i bezsporne wymagania pieniężne wobec podwykonawców.

Członkowie połączonych komisji zagłosowali także za poprawkami zmierzającymi do tego, żeby deweloper miał obowiązek informowania klienta, jeśli oferuje lokal, który nie spełnia standardu lokali mieszkalnych, np. ze względu na metraż, i przez to jest traktowany jako lokal użytkowy. Chodzi o to, że nabywcy nie mogą w nich legalnie zamieszkać. Ponadto, nabywca takiego lokalu nie mógłby korzystać z ochrony prawnej i majątkowej, jaką daje procedowana ustawa.

Senatorowie zaproponowali także w środę wykreślenie z ustawy przepisów, wprowadzonych do ustawy podczas drugiego czytania w Sejmie. Chodzi o nowelizację ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i poprawkę umożliwiającą przekazywanie pieniędzy z Funduszu na wsparcie budowy mieszkań na wynajem. Zdaniem senackich legislatorów zakres tej zmiany zgłoszonej na tak późnym etapie prac sejmowych zbytnio wykraczał poza materię ustawy i z tej przyczyny może być ona niekonstytucyjna.

Ustawa trafi teraz na obrady plenarne Senatu.

Ustawa, nad którą pracują senatorowie, dotyczy określenia zasad działania i zakresu odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zwiększy ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminuje ryzyko utraty przez nabywców środków finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny mają zasilać składki płacone przez deweloperów. Projekt zakłada, że w przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,2 proc. Wskazano, że faktyczna wysokość stawki będzie określana w rozporządzeniu, co zapewni elastyczność oraz możliwość odpowiedniego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Napisano, że składka na Fundusz odprowadzana będzie przez dewelopera od wpłat dokonywanych przez nabywcę na Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (MRP).

Założono, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto doprecyzowano procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie. Zaproponowano, by deweloper miał obowiązek przekazać prospekt informacyjny osobie kupującej mieszkanie. Zaznaczono, że dotychczas prospekt był wydawany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

W projekcie określono prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego MRP. Doprecyzowano zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, przepisy dotyczące zasad uprawnień kontrolnych banku oraz zasad dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.

