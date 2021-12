Komisje za częścią poprawek Senatu do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa

Komisje sejmowe opowiedziały się w środę za dwoma z pięciu senackich poprawek do ustawy zwiększającej zarobki ekspertów cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Uchwałą Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa zajmowały się Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisja Finansów Publicznych. Zdecydowały one o poparciu dwóch z pięciu zaproponowanych przez Senat poprawek.

Pierwsza z zarekomendowanych poprawek dotyczy systemu opiniowania wniosku o maksymalną kwotę prognozowanych kosztów związanych z przyznaniem świadczenia teleinformatycznego poszczególnym wnioskodawcom. Chodzi o to, że - jak zauważył Senat - ustawa przewiduje możliwość ponownego złożenia takiego wniosku - w przypadku zmiany maksymalnej kwoty albo negatywnej opinii Kolegium, nie przesądza jednak, co stanie się w przypadku kolejnej (drugiej) negatywnej opinii Kolegium.

Druga zarekomendowana poprawka dotyczy zasad określania długości okresu pozbawienia uprawnienia do świadczenia teleinformatycznego w przypadkach ukarania funkcjonariusza karą dyscyplinarną albo skazania prawomocnym wyrokiem lub warunkowego umorzenia postępowania.

Zarekomendowane poprawki poparł także w imieniu rządu sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

Poparcia Cieszyńskiego, a zarazem także członków komisji nie znalazły natomiast trzy pozostałe poprawki Senatu, dotyczące m.in. zmiany zasad finansowania Funduszu Cyberbezpieczeństwa, tak by środki na Fundusz pochodziły nie z budżetów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz ze środków Funduszu Szerokopasmowego, a z budżetu państwa.

Uchwałą Senatu zajmie się teraz Sejm.

Prace nad przygotowaną przez rząd ustawą prowadzono w trybie pilnym. Ustawa zakłada m.in. utworzenie Funduszu Cyberbezpieczeństwa, z którego będą finansowane świadczenia teleinformatyczne dla osób pracujących na stanowiskach związanych z zapewnianiem cyberbezpieczeństwa w państwie. Ma to zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia dla specjalistów cyberbezpieczeństwa zatrudnionych w administracji publicznej i w służbach specjalnych.

Zgodnie z zapisami w ustawie Fundusz Cyberbezpieczeństwa będzie miał formę państwowego funduszu celowego, którego dysponentem będzie minister właściwy do spraw informatyzacji. W ustawie zapisano, że w roku utworzenia Fundusz zostanie zasilony środkami z budżetu państwa, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Państwowego Instytutu Badawczego i Funduszu Szerokopasmowego.

Świadczenie teleinformatyczne, będące dodatkiem do wynagrodzenia lub dodatkiem do uposażenia, ma przysługiwać osobom: realizującym zadania w CSIRT poziomu krajowego; w organach właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa; obsługującym Pełnomocnika do spraw cyberbezpieczeństwa, a także osobom realizującym zadania dotyczące zapewnienia cyberbezpieczeństwa m.in. w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów albo ministrom, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w urzędach obsługujących ministrów, Policji czy Służbie Ochrony Państwa.

Wysokość wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem świadczenia teleinformatycznego nie może przekroczyć dwudziestojednokrotności kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej określonej w ustawie budżetowej (według obecnych mnożników to ok. 42 tys. zł).

