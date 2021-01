Komitet Obrony Branży Targowej: branża skorzysta z Tarczy Finansowej PFR

Znaczna cześć branży targowej może dziś odetchnąć z ulgą; firmy będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0 – poinformował w czwartek, w przesłanym PAP oświadczeniu Komitet Obrony Branży Targowej.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Komitet Obrony Branży Targowej podkreślił, że firmy projektujące i budujące stoiska targowe będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy 2.0 dzięki rozszerzeniu listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie.

"Polski Fundusz Rozwoju na podstawie decyzji Rady Ministrów zaktualizował listę kodów PKD. Została ona rozszerzona z 38 do 45 kodów PKD, obejmując również m.in.: 73.11.Z, o włączenie którego firmy okołotargowe razem z organizatorami targów wspólnie zabiegały" - podał Komitet.

Jak podkreślono, w ramach wsparcia do przedsiębiorstw popłyną m.in środki na płace dla pracowników i na inne koszty prowadzenia działalności.

"Znaczna cześć branży targowej może dziś odetchnąć z ulgą. Projektujące i budujące stoiska przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z przewidzianej w Tarczy 2.0 przez Polski Fundusz Rozwoju pomocy sektorowej" - wskazano w oświadczeniu.

Komitet Obrony Branży Targowej podkreślił, że "setki a może nawet tysiące firm", które pracują dla organizatorów targów, były dotąd pozbawione pomocy sektorowej za sprawą przypisanego im numeru PKD.

"Na problem zwracała uwagę także m.in. Polska Izba Przemysłu Targowego, według której z sektorowego wsparcia skorzystać mogło jedynie 10 proc. firm branży, bowiem tyle z nich działa pod numerem PKD 82.30.Z, a on znalazł się na liście branż kwalifikowanych do wsparcia" - podał Komitet.

Przedsiębiorcy domagający się pomocy pod koniec października protestowali przed Kancelarią Premiera, zaś w grudniu przeprowadzili samochodową pikietę na podpoznańskim odcinku autostrady A2.

"Polski Fundusz Rozwoju potrafi słuchać i wyciągać właściwe wnioski, za co jesteśmy mu szczególnie wdzięczni. Dzięki tej decyzji zwiększa się szansa na przetrwanie takich firm jak nasza do lepszego czasu" - powiedział cytowany w przekazanym PAP oświadczeniu Krzysztof Szofer z wielkopolskiej firmy, która zajmuje się projektowaniem i budową stoisk dla branżowych targów.

W oświadczeniu zaznaczono, że, firmy wykonujące usługi dla targów podlegają od kilkunastu lat pod PKD 73.11.Z na skutek błędu w tłumaczeniu słowa "stand".

"Przez to autorzy przepisów o wsparciu sektorowym wykluczali je w zeszłym roku z grona branż z takim właśnie wsparciem. Decyzja PFR zmienia ten stan rzeczy. Obecnie właściciele podmiotów, które mają PKD 73.11.Z kontynuują działania na rzecz zmiany ich kwalifikacji i przeniesienia do innej kategorii. Pozwoliłoby to w przyszłości uniknąć ich wykluczenia z kolejnych programów pomocowych dla branż będących w krytycznej sytuacji " - wskazał Komitet Obrony Branży Targowej.

Komitet zrzesza przedsiębiorstwa zajmujące się m.in. projektowaniem oraz zabudową stoisk targowych, spedycją targową, dostarczaniem usług okołotargowych - dostawą wykładzin, wypożyczaniem mebli, dostarczaniem usług informatycznych oraz organizacją personelu pomocniczego, służącego dla sprawnego przeprowadzenia imprezy targowej.

W grudniu jego reprezentanci informowali, że firm pracujących dla ośrodków targowych jest w Polsce około 4,5 tys., z czego w samej Wielkopolsce - 2,5 tys.