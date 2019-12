Komornicy mają w Polsce coraz więcej pracy. Wkrótce zyskają nowe narzędzie

Domy, mieszkania, magazyny, hale, działki, meble, samochody czy nawet odzież. To wszystko można kupić na licytacjach komorniczych. Wkrótce będzie to jeszcze prostsze, bo ruszą e-licytacje. Wiemy, jak będą wyglądały.

Bez wychodzenia z domu

Zasady e-licytacji

Nieruchomości wiodą prym

Małżonkowie powinni licytować razem

Komornicy mają co robić

Według danych Krajowej Rady Komorniczej, ilość sprzedanych ruchomości w trybie licytacji w 2017 roku wyniosła 13 924 na 450 130 dokonanych zajęć, natomiast w 2018 roku - 9 706 na zajętych 257 515.- Wierzyciele coraz rzadziej preferują ten sposób egzekucji i uważają go za mało skuteczny w stosunku do nakładów. Potencjalni nabywcy nie wykazują też dużego zainteresowania w nabywaniu rzeczy na licytacjach organizowanych w tradycyjny sposób. Często ruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania czy siedziby zainteresowanego, co ogranicza faktyczną możliwość przybycia na licytację - mówi Monika Janus.Komornicy widzą potrzebę zmiany tej formy licytacji, stąd Krajowa Rada Komornicza pracuje nad uruchomieniem e-licytacji. Nowe narzędzie ma zacząć funkcjonować za niecałe dwa miesiące.- Elektroniczna licytacja będzie nowym produktem skierowanym w celu uzyskania lepszych efektów zaspokojenia wierzyciela, przy czym jej konstrukcja będzie oparta na dotychczasowej licytacji, która zresztą z obrotu prawnego nie została wyeliminowana - tłumaczy Monika Janus.Nowe rozwiązanie będzie wygodniejsze z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, który będzie mógł brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji, nie wychodząc z domu. Do wzięcia udziału wystarczy posiadanie internetu i komputera, a dla nieposiadających - dostęp do systemu będzie możliwy w sądach rejonowych.- Uważam, że elektroniczna licytacja zapewni większą transparentność. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym będzie ujawniana licytantom najwyższa aktualna cena i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisany będzie inny numer porządkowy. Natomiast dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu - zauważa Monika Janus.Przypomina przy tym, że taki system e-licytacji świetnie sprawdza się w wielu krajach Unii Europejskiej, np. na Węgrzech czy w sąsiednich krajach nadbałtyckich.Jakie będą zasady korzystania z systemu e-licytacje? Monika Janus wymienia kilka z nich. Przede wszystkim taka licytacja musi się odbywać na wyraźny wniosek wierzyciela, co wyłącza wybór tej formy przez komornika z urzędu. Po drugie licytowana ruchomość musi zostać uprzednio odebrana dłużnikowi. To ograniczenie do dysponowania zajętą rzeczą przez dłużnika w praktyce zwiększy pewność obrotu. Potencjalny nabywca będzie miał możliwość zapoznania się ze stanem technicznym ruchomości i nie kupi przysłowiowego kota w worku. Rozwiązanie takie zapobiegnie sytuacji ukrywania czy upłynniania zajętego majątku przez dłużników.Użytkownik (licytant) będzie zobowiązany do założenia konta w systemie teleinformatycznym, podając dane osobowe oraz nr PESEL, co podlegać będzie weryfikacji przez Krajową Radę Komorniczą. Po prawidłowym zweryfikowaniu, zostanie nadany login, upoważniający do dokonywania dalszych czynności. Przed samym przystąpieniem do przetargu użytkownik obowiązany będzie złożyć rękojmię (część ceny). Możliwe będzie jej złożenie bezpośrednio komornikowi lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.E-licytacje mają zachęcić do kupowania ruchomości. Nikogo natomiast nie trzeba namawiać do licytowania nieruchomości. Te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem i system licytacji tradycyjnych wcale w tym nie przeszkadza.Nieruchomości trafiają na licytacje z kilku przyczyn. Co ciekawe, nie chodzi tylko o sprawy z tytułu niespłacanych kredytów hipotecznych.- Okazuje się, że dłużnicy te właśnie zobowiązania spłacają w miarę rzetelnie, mając świadomość i bojąc się utraty mieszkań. Coraz częściej zdarza się, że egzekucja z nieruchomości występuje w sprawach innych wierzycieli, bo jest jedynym skutecznym, choć długotrwałym, sposobem egzekucji, dzięki któremu wierzyciel ma realne szanse odzyskać swoją wierzytelność - zwraca uwagę Monika Janus.Wierzyciele, widząc szansę na sprzedaż mieszkania na licytacji i odzyskanie pieniędzy, decydują się na takie rozwiązanie, nawet gdy wierzytelność zgłoszona do egzekucji jest niewielka. Z uwagi na bezskuteczne inne sposoby egzekucji (z wynagrodzenia, z rachunków bankowych, wierzytelności czy ruchomości) wnoszą o zajęcie, a następnie sprzedaż mieszkań dłużników, albowiem tylko taki majątek posiadają.Innym powodem, dla których wierzyciele decydują się na zainicjowanie egzekucji z nieruchomości, są przypadki postępowań, w których wprawdzie skuteczne są inne sposoby egzekucji (np. komornik egzekwuje zasądzoną należność z wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalno-rentowych), ale ilość wierzycieli jest tak duża, że po podziale sumy uzyskanej z egzekucji niewiele im przypada.W licytacji nie może wziąć udziału każdy. Wyłączeni z niej są dłużnik i komornik oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, a także osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym.- Na licytację należy przygotować dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport. Jeżeli osoba jest w związku małżeńskim, a między małżonkami nie istnieje rozdzielność majątkowa małżeńska, najlepiej uczestniczyć w przetargu wspólnie. W przypadku, gdy jeden z małżonków nie może wziąć udziału w licytacji, sugerowałabym przygotowanie pełnomocnictwa notarialnego lub przynajmniej oświadczenia, że nieruchomość jest nabywana do majątku wspólnego za zgodą drugiego małżonka - przypomina Monika Janus.Dane uzyskane przez portal WNP.PL z resortu sprawiedliwości pokazują, że liczba egzekucji komorniczych stale rośnie. I wszystko wskazuje na to, że to tempo się utrzyma. Choć wydawać by się mogło, że rosnące pensje i dobra sytuacja na rynku pracy poprawiły sytuację finansową Polaków, dane pokazują coś zgoła innego. Tylko w trzecim kwartale tego roku dziura w portfelu Polaków powiększyła się o 2 mld zł.Natomiast z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej wynika, że na koniec września łączna wartość zadłużenia Polaków, po wzroście o 2,7 proc., wyniosła niemal 78,69 mld zł, a liczba dłużników zbliża się do 2,83 mln osób (2 826 797, po zmianie o 1,1 proc.).Łączna kwota zaległych zobowiązań Polaków, zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w BIK, wyniosła na koniec września 2019 r. 78,7 mld zł. Od końca II kwartału 2019 roku odnotowano wzrost o ponad 2 mld zł. Wartość długów kredytowych zwiększała się w tym czasie o 3,8 proc., a pozakredytowych o 1,7 proc. O 1,5 proc. (424 zł) wzrosła średnia kwota zaległości przypadająca na osobę - na koniec września wyniosła 27 837 zł.