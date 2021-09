Komu kredyt w czasie odbudowy. Banki typują gorące sektory

Finansowanie gospodarki na etapie jej wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 zdecyduje o powodzeniu odbudowy. O tym, jakie inwestycje mogą liczyć na kredytowanie, a także z jakich innych źródeł można pozyskać pieniądze na rozwój, dyskutowali uczestnicy sesji „Rynek finansowy a gospodarka”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Mikroprzedsiębiorcy papierkiem lakmusowym

Dariusz Szwed: kluczem jest legislacja na miejscu

Krzysztof Pietraszkiewicz: rolnictwa, ciepłownictwo, transport

Digital, elektromobilność, housing i nie tylko

Nieruchomości, energia, medycyna

Dobry moment na cyfryzację. Duże pieniądze na stole

- Wyzwań jest sporo. Popyt na kredyty rośnie, począwszy od hipotecznych. Jesteśmy jednym z liderów finansowania deweloperów, to zawsze była nasza mocna strona. Papierkiem lakmusowym są natomiast obecnie mikroprzedsiębiorcy, którzy są najbardziej narażeni na zmiany w rynku - powiedział Dariusz Szwed, wiceprezes, Alior Bank SA.Dodał, że Alior Bank chętnie wchodzi w leasing, ale też w kredyty obrotowe i inwestycyjne, na które jest coraz większe zapotrzebowanie.- To znak, że przedsiębiorcy już odczuli pozytywny klimat i wierzą, że będzie lepiej. Oczywiście wciąż jest sporo niewiadomych, jak np. czwarta fala pandemii COVID-19 - zauważył Dariusz Szwed. - Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów. Jesteśmy też aktywni na polach konsorcjalnych. Widzimy tu spory potencjał - stwierdził, dodając, że nie będzie ograniczeń, jeśli chodzi o finansowanie sektorów gospodarki.Banki czekają na Krajowy Plan Odbudowy, w ramach którego szczyt inwestycji ma się pojawić w latach 2022-2026.- Trzymamy kciuki za przedsiębiorców, ale też ustawodawców. To konieczne. Nie tylko bank i UE, kluczem jest legislacja na miejscu - podkreślił wiceprezes Alior Bank SA.Również wiceprezes ING Banku Śląskiego Ewa Łuniewska podkreśliła, że generalnie finansuje on wszystkie sektory. Zaznaczyła natomiast, że już przed pandemią bank odszedł od finansowania węgla i jego wydobycia.- Na pewno będziemy wspierać usługi. Chodzi też o bardzo małe firmy, które najbardziej ucierpiały w czasie pandemii. Mam na myśli hotelarstwo czy gastronomię. To sektory mniej podatne na finansowanie, więc sprawa nie jest łatwa - powiedziała Ewa Łuniewska.Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz przyznał, że rosną kredyty mieszkaniowe i wsparcie kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ale nie wszędzie jest tak dobrze.- Niepokoi mnie, że znów spada kredytowanie rolnictwa. Spadło o ponad 30 proc. w 2020 r., a teraz odnotowujemy kolejne spadki. Musimy się zastanowić, jak temu przeciwdziałać - podkreślił.Wskazał na trwały trend, który także w działalności banków odbijać się będzie przez najbliższe dekady – chodzi o dekarbonizację gospodarki i zieloną ekonomię. Wymienił obszary, w których szanse na duże inwestycje i co za tym idzie, wsparcie finansowe banków, są największe.- Ogromną szansą jest ciepłownictwo i transport – przerobiony na niezanieczyszczający środowiska. Także mieszkalnictwo, bo nadal brakuje nowych mieszkań. To ogromne projekty, które mogą być projektami rozwojowymi - wymienił PietraszkiewiczZwrócił jednak uwagę, że do tego niezbędne są stabilna polityka fiskalna i monetarna.- Jeśli instytucje finansowe mają wejść w kredytowanie gospodarki, to nie mogą być za to karane. Dlatego głośno mówimy – w kontekście kredytów na inwestycje i działania pocovidowe – żeby w pierwszej kolejności uwolnić banki od podatku bankowego. To byłby ogromny i pozytywny impuls do realizacji takich projektów - podkreślił prezes ZBP.Sprawdź też: Banki chcą zwolnienia z podatku kredytów inwestycyjnych Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA, polski rynek biznesowy podzielił na 3 segmenty: infrastruktura, dojrzałe firmy i start-upy. To one jego zdaniem są aktualnie reprezentatywne dla polskiej gospodarki.- Na infrastrukturę mamy bardzo dużą płynność, banki bardzo chętnie ją finansują. Mamy Krajowy Plan Odbudowy, który będzie tam dostarczał bardzo duże finansowanie. Mamy duże fundusze inwestycyjne - zauważył.Obszary, w których jest największa potrzeba finansowania, to według Marcina Petrykowskiego szeroko rozumiany digital (m.in. infrastruktura telekomunikacyjna i światłowodowa), transport (w tym szczególnie elektromobilność jako bardzo rozwojowy obszar biznesu) czy rozproszona energia.- Zwracam uwagę na kogenerację, ciepłownictwo – to bardzo ciekawy temat. My też, jako Atende, będziemy realizowali takie projekty, m.in. we współpracy z NCBR, związane z kogeneracją - poinformował. - I wreszcie social, czyli rozwiązania socjalne, jak housing, szeroko rozumiane well-being społeczne. Z punktu widzenia infrastruktury są to obszary będące obecnie najbardziej na topie, w które inwestować chcą fundusze i na które jest finansowanie - podkreślił.W przypadku sektora dojrzałych firm, prezes zgodził się, że banki chętnie dają finansowanie.- Łatwo się finansuje nieruchomości, technologie – szczególnie e-commerce i szeroko rozumiane działania contentowe, a nie tylko technologiczne. Ponadto nowa energetyka, tzw. energy transition, a także medycyna, która przeżywa swój renesans, szczególnie biomedycyna i biotechnologia - wymienił.Zobacz: Duże wyzwanie dla Polski. Musimy zainstalować 13 mln inteligentnych liczników Zaznaczył – podobnie jak prezes Związku Banków Polskich – że jest problem z rolnictwem, ale w niewiele lepszej sytuacji jest hotelarstwo czy automotive.- Na jakie strategie jest finansowanie? Przede wszystkim ekspansja lokalna i zagraniczna oraz konsolidacja. Jesteśmy w przededniu gigantycznej konsolidacji, są już pierwsze przykłady na rynku IT, ale nie tylko. Wreszcie szeroko rozumiana produkcja i cyfryzacja - powiedział Marcin Petrykowski.Ponadto wymienił działania podporządkowane polityce ESG - Environmental, Social and Corporate Governance (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Podkreślił, że dobrym miejscem do pozyskiwania finansowania jest też giełda - warszawska w ub. roku odnotowała wzrost o ponad 40 proc., a w tym o 20 proc.Jeśli chodzi o start-upy, to spore, ale w początkowej fazie zdaniem szefa Atende trudne do pozyskania, jest finansowanie m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju. Stwierdził on, że polskie fundusze są konserwatywne i nie lubią biznesów, które już na początku nie pokazują wysokiego potencjału dochodowego.- Mamy jednak płynność za granicą, dlatego uważam, że w początkowej fazie lepiej szukać finansowania za granicą, a dopiero później w Polsce - skwitował.W dyskusji wziął udział także Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund ASI SA, który podkreślił znaczenie inwestycji z zakresu cyfryzacji. Według niego to główny obszar do wykorzystania, inwestowania i rozwoju w najbliższych latach.Szubert przypomniał, że ubiegłym roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała dekadę cyfrową.- I rzeczywiście to ma swoje konsekwencje, objawiając się w funduszach dedykowanych na cyfryzację na poziomie europejskim. Chodzi m.in. o Digital Europe, tj. blisko 10 mld euro głównie na infrastrukturę telekomunikacyjną. Około 20 proc. budżetu Funduszu Odbudowy ma iść na cyfryzację, ale są państwa, które przebijają ten próg. Moment jest dobry i znajduje to swoje odzwierciedlenie w funduszach inwestycyjnych - zaznaczył Krzysztof Szubert.