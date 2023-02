Komunikat Przewodniczącego KRRiT ws. czynności dot. reportażu „Siła Kłamstwa” wyemitowanego przez TVN S.A.

Na obecnym etapie prac, rozpowszechniane w przestrzeni publicznej twierdzenia o planowanej karze czy o jej wysokości, jak również o terminie podjęcia decyzji są bezpodstawne – napisano w Komunikacie Przewodniczącego KRRiT w sprawie aktualnego stanu czynności wyjaśniających, dotyczących reportażu "Siła Kłamstwa" wyemitowanego przez TVN S.A.

"Prowadzone obecnie postępowanie, które może potrwać kilka miesięcy, ma na celu badanie przesłanek merytorycznych rozstrzygnięcia - tj. ewentualnej decyzji o ukaraniu, bądź odstąpieniu od ukarania. Jak podkreślił Przewodniczący, na obecnym etapie prac, rozpowszechniane w przestrzeni publicznej twierdzenia o planowanej karze czy o jej wysokości, jak również o terminie podjęcia decyzji są bezpodstawne" - podkreślono w przesłanym PAP przez Biuro Prasowe KRRiT w środę komunikacie. Wyjaśniono, że "postępowanie może zakończyć się decyzją o ukaraniu nadawcy albo decyzją o odstąpieniu od ukarania, jeśli zajdą okoliczności określone w art. 189f kodeksu postępowania administracyjnego".

We wtorek przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków, przedstawił aktualny stan czynności procesowych zmierzających do wyjaśnienia i rozstrzygnięcia czy nadawca TVN S.A. w reportażu "Siła kłamstwa" propagował działania sprzeczne z prawem. Posiedzenie komisji zostało zwołane na wniosek posłów opozycji, którzy żądali wyjaśnień od przewodniczącego KRRiT Macieja Świrskiego, który 29 grudnia 2022 r., działając z urzędu, na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego wszczął z urzędu postępowanie w sprawie ukarania nadawcy TVN S.A.

Postępowanie dotyczy materiału w programie "Czarno na białym: Siła kłamstwa" wyemitowanym na kanałach TVN24 i TVN. Przedstawiono w nim materiały, które - według autorów reportażu - wskazują na to, że podkomisja Antoniego Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a które nie zostały opublikowane.

Odnosząc się do zarzutów posłów opozycji, przewodniczący KRRiT Maciej Świrski przedstawił przebieg procedury zainicjowanej 29 grudnia 2022 r. Podkreślił, że postępowanie wszczęte na wniosek przewodniczącego Podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej Antoniego Macierewicza, który stwierdził, że reportaż przedstawiony na antenach TVN "został przygotowany w sposób nierzetelny lub wręcz kłamliwy". W odpowiedzi na ten wniosek TVN odrzucił te argumenty i określił je jako "naruszające prawo do uzasadnionej krytyki". Przewodniczący KRRiT ponownie zwrócił się do Antoniego Macierewicza, który 27 grudnia wskazał 22 nieprawdziwe i nieścisłe informacje zawarte w materiale TVN. "Wobec rzeczowości i obszerności tej argumentacji doszedłem do przekonania, że skarga może być przynajmniej w części zasadna, ale ewentualne dalsze postępowanie wymaga powzięcia czynności, które przekraczają ramy postępowania skargowego" - powiedział Świrski.

Dodał, że w tej sytuacji postanowił wszcząć na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego postępowanie, którego organem prowadzącym jest przewodniczący KRRiT. "Od tego momentu podjąłem niezbędne czynności zmierzające do wszechstronnego wyjaśnienia tej sprawy. Celem przewodniczącego KRRiT jest sprawdzenie, czy materiał zawiera treści naruszające art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, +poprzez propagowanie nieprawdziwych informacji oraz działań sprzecznych z polską racją stanu i zagrażających bezpieczeństwu publicznemu+". Przewodniczący Maciej Świrski dodał, że częścią jego działań jest zwrócenie się do specjalistów mogących wydać opinie dotyczące przedstawionych w materiale argumentów, a także przypomniał, że w postępowaniu mogą brać udział wyłącznie jego strony i tylko ich przedstawiciele maja dostęp do dokumentacji tej sprawy. Antoni Macierewicz nie jest stroną postępowania. Wskazał także na błędną argumentację TVN, która odwoływała się do uchylonych w 2012 r., niezgodnych z Konstytucją przepisów prawa prasowego. Podsumowując wtorkową dyskusję przewodniczący Maciej Świrski zadał pytanie "czy wolność słowa w Polsce to wolność mówienia kłamstw?".

