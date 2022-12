Koncepcja zagospodarowania doliny Warty w Częstochowie obejmuje 300 hektarów

Plac zabaw, tor dla rowerzystów czy sad publiczny mają powstać w dolinie Warty w Częstochowie. Koncepcja zagospodarowania ok. 300 hektarów ma korespondować z nieinwazyjnymi formami spędzania czasu – pieszymi wycieczkami, joggingiem, jazdą na rowerze czy spływami kajakowymi.

Stworzenie pomysłu na zagospodarowanie tego terenu lokalne władze zleciły pracowni, a zarazem fundacji Krajobrazy. Planowanym zmianom było poświęconych już kilka spotkań - z udziałem autorów koncepcji, przedstawicieli Centrum Usług Komunalnych oraz mieszkańców zainteresowanych projektem. Jak podał magistrat, przedstawiona koncepcja obejmuje zarówno odcinek od ul. Drogowców w kierunku Mirowa, jak i rejon Starego Miasta, do mostu w ul. Mirowskiej.

"Do miejskich urzędników dochodziło wiele głosów mieszkanek i mieszkańców zwracających uwagę na fakt, że w debacie o przyszłości nadrzecznych terenów brakuje śródmiejskiego odcinka rzeki w rejonie Starego Miasta. Dlatego zdecydowano o uwzględnieniu w koncepcji większego obszaru. Objęła więc ona ostatecznie obszar od Mostu Rewolucji 1905 Roku w ciągu ul. Mirowskiej do mostu przy ul. Srebrnej (Bulwary nad Wartą) i od ul. Srebrnej do rejonu Skały Balika, czyli granic administracyjnych miasta (Meandry Warty)" - podał częstochowski magistrat.

Na pierwszym z odcinków, staromiejskim, ma pojawić się infrastruktura sprzyjająca spacerom i innym formom wypoczynku. Miejsca do tego przeznaczone, zlokalizowane zarówno na wałach, jak i tuż przy samej rzece, mają tworzyć płynnie łączącą się z miastem, jednolitą tkankę. Mają tam powstać m.in. plac zabaw i tor dla rowerzystów - pumptrack.

Druga część koncepcji - "Meandry Warty" - zakłada minimalną ingerencję w naturalne otoczenie. Od ul. Drogowców w kierunku północnym aż do okolic Mirowa pojawią się drewniane kładki pieszo-rowerowe nad wodą, alejki z przepuszczalnych materiałów pochodzenia naturalnego czy punkty widokowe.

"Koncepcja zagospodarowania tego obszaru przewiduje też stworzenie np. sadu publicznego. Nieinwazyjny sposób wykorzystania +Meandrów Warty+ ma korespondować z nieinwazyjnymi formami spędzania czasu wolnego - pieszymi wycieczkami, joggingiem, jazdą na rowerze czy spływami kajakowymi" - opisują urzędnicy.

Cała koncepcja obejmuje w sumie blisko 300 hektarów, z czego tylko 12 leży na Starym Mieście. Wynika to z naturalnych uwarunkowań - nadrzeczne tereny na Starym Mieście są niewielkie w porównaniu z doliną mocno rozszerzającą się w kierunku Mirowa. Fragment w kierunku Mirowa ma też największy potencjał rekreacyjny, biorąc pod uwagę aktywną, zdrową rekreację w otoczeniu przyrody.

Urząd Miasta Częstochowy wskazuje, że w koncepcję można też potencjalnie włączyć obszar na południe, aż po zbieg ul. Krakowskiej i al. Wojska Polskiego, jednak tworzenie tak rozległych planów w dużym stopniu utrudnia m.in. skomplikowany status własnościowy składających się na nie gruntów.

Lokalne władze podkreślają, że realizacja całego przedsięwzięcia jest uzależniona od możliwości pozyskania środków unijnych w najbliższych latach.

Pracownia Krajobrazy zajmuje się architekturą krajobrazu, a także promowaniem dobrych praktyk dbania o przestrzeń i tereny zielone. Projektuje i realizuje przestrzenie publiczne, komercyjne i prywatne. Zajmuje się też rozwijaniem świadomości obywatelskiej w kwestii dbania o wysoką estetykę krajobrazu poprzez warsztaty, spotkania, aktywizację obywatelek i obywateli na tym polu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl