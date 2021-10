Koncerny tytoniowe protestują przeciwko zmianom w ustawie akcyzowej

Trzy z czterech działających na polskim rynku koncernów tytoniowych protestują przeciwko zmianom w podatku akcyzowym, które, ich zdaniem, dotkną najmniej zamożnych konsumentów i nie obejmą papierosów segmentu premium, należącego do lidera rynku wyrobów tytoniowych w Polsce.

Trzy firmy zaapelowały także o zmianę od 1 stycznia przyszłego roku struktury podatku akcyzowego od wyrobów nowatorskich, czyli podgrzewaczy tytoniu. Obecnie podatek ten naliczany jest m.in. na podstawie średniej ważonej ceny tytoniu do palenia.Koncerny uznały, że „takie połączenie odrębnych kategorii jest nieuzasadnione i działa na szkodę stabilności wpływów do budżetu państwa”. Wskazały, iż dostrzegają konieczność urealnienia stawki podatku akcyzowego na wyroby nowatorskie, oraz przyznały, że każdy z nich ma inne stanowisko co do wysokości stawki.We wspólnym komunikacie prasowym podkreślono, że firmy branży tytoniowej oraz członkowie Forum Akcyzowego widzą też konieczność wprowadzenia od 2022 r. przepisów dotyczących ważności akcyzy dla wyrobów nowatorskich. Miałyby być one analogiczne jak dla papierosów. Oznaczałoby to, że wyroby z niższą akcyzą z danego roku można byłoby sprzedawać tylko do końca lutego roku następnego.„Brak tych przepisów umożliwi sprzedaż wyrobów nowatorskich z niższą, tegoroczną akcyzą również w trakcie kolejnego roku, co będzie miało daleko idące, negatywne skutki dla budżetu państwa” – oświadczono.Podsumowując konferencję prasową w sprawie propozycji zmian w podatku akcyzowym Karolina Bursa-Moczulska z Imperial Tobacco Polska zaznaczyła, że protest trzech firm nie jest „awanturą w rodzinie tytoniowej”.„To jest absolutnie walka o przejrzystość, wiarygodność tego, jak ma działać system polityki akcyzowej, a po raz kolejny nasze firmy czują się nieco oszukane tym, jak jest stanowione prawo w tym trudnym temacie w Polsce” – stwierdziła.Przedstawiciel British American Tobacco Polska Roman Jamiołkowski wyraził nadzieję, że projektowane przepisy ulegną zmianie.„Nie może być tak, że tylko najskromniejsze budżety domowe mają zapłacić za podwyżkę akcyzy. Nie może być tak, że tylko biedni mają mieć droższe papierosy, a bogatsi nie mają mieć ani grosza podwyżki. Nie może być tak, że budżet państwa straci 300 mln zł” – ocenił.