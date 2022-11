Końcówka roku na GPW może być pozytywna. Wcześniej należy spodziewać się korekty

Końcówka roku na GPW może być pozytywna i wzrosty mogą być kontynuowane, ale wcześniej należy spodziewać się korekty - ocenił Mateusz Chrzanowski z Noble Securities. Jego zdaniem, na początku przyszłego roku polska giełda będzie jeszcze testować dołek z początku października.

WIG20 zakończył sesję wzrostem o 3,17 proc. do 1.744 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,39 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,98 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,56 proc. W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej wzrosły indeksy WIG-Spożywczy i WIG-Odzież i WIG-Górnictwo, a najsłabiej zakończył sesję indeks WIG-Informatyka.

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazało się Pepco. Na wyraźnym plusie sesję zakończyły także KGHM, LPP i mBank. W górę poszły także kursy Pekao, PKO BP i Santander.

Najsilniej w mWIG40 zwyżkował w poniedziałek Kernel, ale solidne wzrosty zanotowały także Datawalk, ING Bank Ślaski, Ten Square Games i Bogdanka. W gronie spółek z sWIG80 liderem wzrostów była Astarta. Solidne wzrosty zanotowało także IMC i Kernel.

Sesja na GPW otworzyła się dodatnią luką, a indeksy bazowe kontynuowały wzrosty

"Dzisiejsza sesja otworzyła się dodatnią luką, co było spodziewane, ponieważ w piątek był dzień wolny na GPW, a indeksy bazowe kontynuowały wzrosty - one były wywołane pozytywnym zaskoczeniem na odczyt inflacyjny w USA. Później rynek stabilizował się w okolicach 1.740 pkt., natomiast po godz. 13.00 znów pojawiło się wzrostowe podejście i szczyt sesji został osiągnięty na poziomie 1.760 pkt. Jednakże ostatnie pół godziny zepchnęło WIG20 do konsolidacji śródsesyjnej na poziomie 1.740 pkt. Warto podkreślić, że prędzej czy później powinna nastąpić korekta, chociażby poprzez realizację zysków graczy krótkoterminowych, szczególnie biorąc pod uwagę skalę gwałtowności wzrostów w ostatnim czasie i poziom optymizmu wśród inwestorów indywidualnych" - powiedział Mateusz Chrzanowski, młodszy analityk Noble Securities.

"Uwrażliwiłbym również inwestorów na sytuację, w której pojawiłaby się jakaś pozytywna informacja na temat naszego rynku, ponieważ paradoksalnie ona może ten trend wzrostowy zakończyć zgodnie z maksymą 'kupuj plotki, sprzedawaj fakty'. Nasz zespół zakłada, że końcówka roku mimo to może być jeszcze pozytywna, a wzrosty mogą być kontynuowane - oczywiście w wolniejszym tempie i po jakiejś korekcie. Jednak na początku przyszłego roku zakładamy, że będziemy jeszcze świadkami testowania dołka z początku października na polskiej giełdzie" - dodał.

Wśród powodów wzrostów na GPW, poza lepszym od oczekiwań odczytem inflacji w USA, analityk wymienił dwa czynniki lokalne: negocjacje ws. rozejmu pomiędzy Rosją i Ukrainą oraz wzmianki odnośnie bliskości przyznania środków z KPO Węgrom.

"Byłaby to potencjalna pozytywna wiadomość dla polskiej giełdy, ponieważ znacząco zwiększyłoby się prawdopodobieństwo uzyskania wspomnianych środków europejskich w dość krótkiej perspektywie, co poprawiłoby kondycję polskiej waluty, zainicjowało impuls inwestycyjny i ustabilizowało bilans płatniczy" - powiedział Chrzanowski.

Na uwagę zasługują notowania PKN Orlen, KGHM i Allegro

Analityk zwrócił uwagę na poniedziałkowe notowania PKN Orlen, KGHM i Allegro.

"Orlen po mocnym początku dnia pozostawił na wykresie długi górny cień w okolicach 65 zł - poziom ten przez wiele miesięcy odgrywał rolę istotnego wsparcia, natomiast teraz najprawdopodobniej zamieni się w opór, co nie świadczy dobrze o sile popytu. Jeśli chodzi o KGHM to początek również był imponujący, potem lekka zadyszka, ale w końcówce sesji kupujący znowu odzyskali inicjatywę. Na dziś - pomijając tempo wzrostów, które domaga się korekty - na wykresie nie ma się do czego przyczepić, ale należy pamiętać, że KGHM jest silnie powiązany z notowaniami miedzi, a rynek surowców charakteryzuje się podwyższoną zmiennością, więc tu z dnia na dzień może się wiele zmienić" - ocenił Chrzanowski.

"Jeśli chodzi o Allegro to porannemu popytowi starczyło sił na krótko i walor zamknął się na minusie, pozostawiając górny cień na wysokości ostatniego lokalnego szczytu. Jest tu sporo miejsca na odreagowanie w dół, które w długim terminie niekoniecznie musiałoby zaszkodzić bykom i dalszym potencjalnym wzrostom. Szczególnie, że Allegro rosło w ostatnim miesiącu w bardziej stabilnym tempie, a popyt i tak wykazał się siłą, tworząc na wykresie V-kształtne odbicie i powracając do ceny sprzed opublikowania niekorzystnych wyników i prognoz" - dodał.

W ujęciu sektorowym najsilniej wzrosły indeksy WIG-Spożywczy, WIG-Odzież i WIG-Górnictwo

WIG20 zakończył poniedziałkową sesję wzrostem o 3,17 proc. do 1.744 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,39 proc., a sWIG80 wzrósł o 0,98 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 2,56 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej wzrosły indeksy WIG-Spożywczy (+10,3 proc.) i WIG-Odzież (+6 proc.) i WIG-Górnictwo (+5,9 proc.), a najsłabiej zakończył sesję indeks WIG-Informatyka (-0,8 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.784 mln zł, z czego ok. 1.529 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Liderem wzrostów w indeksie WIG20 okazało się Pepco (+11,4 proc.). MSCI poinformowało, że Pepco Group wejdzie w skład indeksu MSCI Poland, a opuści go Orange Polska. Zmiany wejdą w życie po sesji 30 listopada. Zdaniem analityków, przyczyną tak znaczącego wzrostu kursu spółki może być doważanie ich udziału w portfelach inwestorów instytucjonalnych.

Na wyraźnym plusie sesję zakończyły także KGHM (+7 proc.), LPP (+6,9 proc.) i mBank (+6,2 proc.). W górę poszły także kursy pozostałych największych banków - Pekao wzrosło o 4,7 proc., PKO BP o 3,7 proc., a Santander o 2,7 proc.

Wśród blue chipów pozytywnie wyróżniły się także CCC, Dino Polska i CD Projekt, których notowania wzrosły odpowiednio o: 4,6 proc., 3,8 proc. i 3,4 proc.

Mimo spadków w trakcie sesji, PGE zakończyło dzień na 0,4-proc. plusie. Spółka podała, że wstępnie szacuje, że jej skonsolidowana EBITDA raportowana wyniosła w trzecim kwartale 2022 roku 1,93 mld zł, a EBITDA powtarzalna sięgnęła 2,33 mld zł. Konsensus zakładał, że EBITDA wyniesie 2,2 mld zł.

Sesję na minusie zakończyły jedynie cztery spółki, z których największą zniżkę odnotowały Cyfrowy Polsat i Asseco Poland - kursy obu tych spółek spadły na zamknięciu po około 1,3 proc.

Najsilniej w mWIG40 zwyżkował Kernel, Datawalk, ING Bank Ślaski, Ten Square Games i Bogdanka

Najsilniej w mWIG40 zwyżkował w poniedziałek Kernel (+17,8 proc.), ale solidne wzrosty zanotowały także Datawalk (+7,5 proc.), ING Bank Ślaski (+6,7 proc.), Ten Square Games (+5,3 proc.) i Bogdanka (+5,1 proc.).

O prawie 5 proc. wzrosły ponadto kursy Grupy Pracuj i PKP Cargo, które szacuje, iż jego grupa odnotowała w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku 4,7 mln zł skonsolidowanej straty netto i 3.814,6 mln zł przychodów z tytułu umów z klientami. Według szacunków, skonsolidowana EBITDA PKP Cargo wyniosła po trzech kwartałach 2022 r. 648,5 mln zł, a EBIT wyniósł 98,3 mln zł.

O 4,6 proc. poszedł w górę kurs Neuki, a o 4,3 proc. STS Holding. Około 3-proc. wzrosty zanotowały Wirtualna Polska, Asbis i Grupa Azoty.

Największą przeceną w indeksie mWIG40 dotknięte są akcje ZE PAK (-4,6 proc.), Livechatu (-4,3 proc.), Tauronu (-4 proc.) i XTB (-4 proc.).

Mimo wcześniejszych wzrostów, o 2,8 proc. spadł na zamknięciu kurs Banku Handlowego. Zysk netto grupy Banku Handlowego w trzecim kwartale 2022 roku wzrósł do 283,8 mln zł z 93,4 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się o 14 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 248,3 mln zł.

W gronie spółek z sWIG80 liderem wzrostów była ukraińska Astarta

W gronie spółek z sWIG80 liderem wzrostów była w poniedziałek ukraińska Astarta (+18,1 proc.). Solidne wzrosty zanotowało także IMC (+9,7 proc.) i Kernel. Cały indeks WIG-Ukraine wzrósł w poniedziałek o 13,5 proc.

Pozytywnie w indeksie małych spółek wyróżniły się ponadto PCC Rokita (+9,8 proc.), Molecure (+7,7 proc.), Sygnity (+7,5 proc.), Unimot (+6,3 proc.), ML System (+6,2 proc.) i Atal (+5,2 proc.).

Najsłabiej w gronie spółek z sWIG80 zachowywała się Lubawa (-7,6 proc.), która wstępnie szacuje, że jej skonsolidowany przychód ze sprzedaży wyniósł 256,1 mln zł, wobec 191,5 mln zł w I-III kw. 2021, co stanowi wzrost o 64,6 mln zł tj. o 33,7 proc. Skonsolidowany szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 30,2 mln zł, wobec 25,2 mln zł zysku w I-III kw. 2021 r., co stanowi wzrost o 5,0 mln zł, tj. o 19,8 proc.

Negatywnie wyróżniły się także Kogeneracja i Rafako, których notowania spadły odpowiednio o: 4,7 proc. i 4,2 proc.

Mimo wcześniejszych wyraźnych wzrostów, o 2,4 proc. w dół poszedł kurs Captor Therapeutics. Spółka zawarła z Ono Pharmaceutical umowę o współpracy w zakresie rozwoju małych cząsteczek zdolnych do degradacji ustalonego przez obie strony celu molekularnego, który może mieć zastosowanie przede wszystkim w zakresie chorób neurodegeneracyjnych. Przewidywana maksymalna kwota skumulowanych płatności Ono na rzecz spółki wynosi ok. 197 mln euro.

Na 1,5-proc. minusie sesję zakończył Boryszew, którego grupa po III kw. 2022 r. osiągnęła 5,2 mld zł przychodów, 357 mln zł wyniku EBITDA (320 mln zł bez zdarzeń jednorazowych) i 137 mln zł zysku netto.

