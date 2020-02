Kończy się czas na zgłoszenia do Małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą od lutego korzystać z Małego ZUS-u plus i spełniają warunki, mogą zgłosić się do ulgi tylko do 2 marca. Wówczas ich składki na ubezpieczenie społeczne będą liczone proporcjonalnie do dochodów.

Mały ZUS plus jest skierowany do najmniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie weszło w życie 1 lutego.

Aby skorzystać z Małego ZUS plus trzeba złożyć w ZUS dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy już korzystają z Małego ZUS-u i chcą nadal podlegać uldze w oparciu o nowe zasady nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia składek - najpierw w lutym (za styczeń - na dotychczasowych zasadach), a potem w marcu (za luty - czyli już według nowych zasad).

Mały ZUS plus można opłacać dopiero po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował, oraz preferencyjnych składek (2 lata). Na Małym ZUS-ie Plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. "Uruchomiliśmy specjalną infolinię, gdzie nasi konsultanci odpowiadają na wszelkie pytania dotyczące zasad, warunków i terminów korzystania z ulgi" - powiedziała szefowa ZUS. Zapewniła, że klienci otrzymają też pomoc w wypełnianiu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz obsłudze kalkulatora ZUS, który służy do obliczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Od 1 lutego Mały ZUS plus przysługuje przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienia się natomiast sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek - nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 r.).

Jak wyjaśnił resort rozwoju, przedsiębiorcy, którzy nabędą uprawnienia do ulgi w trakcie roku (np. na skutek wznowienia działalności lub zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS), będą mogli zgłaszać chęć skorzystania z ulgi w ciągu roku - mają na to 7 dni. Natomiast ci, którzy będą uprawnieni do korzystania z rozwiązania od początku 2021 r. będą mogli zarejestrować się do końca stycznia.

Z Małego ZUS-u Plus nie mogą natomiast skorzystać firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym - wyjaśniło MR.