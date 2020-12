Kończy się instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu jednej z łódzkich poradni zdrowia

Kończy się instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu poradni zdrowia przy al. Piłsudskiego w Łodzi należącej do Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew". Koszt inwestycji to 200 tys. zł. Dzięki instalacji placówka rocznie zaoszczędzi ok. 30 tys. zł - informuje łódzki magistrat.

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" Elżbieta Junczyk podkreśla, że kończąca się właśnie inwestycja "spina klamrą" wszystkie modernizacje, które w ciągu ostatnich lat wykonano w poradni przy al. Piłsudskiego - od termomodernizacji, przez remonty i wyposażenie wszystkich gabinetów oraz utworzenie tu centrum rentgenowskiego, czy odnowienie parkingu dla pacjentów.

Zwraca uwagę, że panele fotowoltaiczne pozwolą zaoszczędzić placówce rocznie ok. 30 tys. zł, czyli ok. 30 procent rachunków za prąd. "A te rosną - zarówno w związku z nowymi taryfami dostarczającego media, ale też dlatego, że rośnie nam liczba nowego sprzętu do diagnostyki, który wymaga prądu" - podkreśla Junczyk.

Łódzka firma Solisys, która realizuje inwestycję, kończy montaż ok. 150 modułów na dachu budynku oraz całej instalacji fotowoltaicznej.

"Montaż całej instalacji będzie kosztował w sumie 200 tys. złotych - z czego prawie 160 tys. zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaś jedynie ok. 40 tys. złotych to wkład poradni" - mówi audytor energetyczny Piotr Szewczyk.

Łódzki magistrat przypomina, że poradnia przy al. Piłsudskiego 157, która należy do Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" została wcześniej kompleksowo zmodernizowana i wyposażona. Przeszła termomodernizację, modernizację gabinetów lekarskich i korytarzy, dokonano zakupów nowego sprzętu. Współpracuje z podmiotami prywatnymi - np. tomograf, który zaczął działać od ubiegłego roku jest własnością prywatnej firmy, ale już remont pomieszczeń, w których wykonywane są badania zrobiło i sfinansowało miejskie centrum. Wykonywane są tam prawie wyłącznie badania na NFZ.

W poradni powstało centrum rentgenowskie. Przychodnia "może zaoferować pacjentom właściwie wszystkie rodzaje prześwietlenia".