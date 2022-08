Kończy się zbiórka na aparaty rentgenowskie dla Ukrainy

Na platformie zainicjowanej przez prezydenta Ukrainy – United24 – do końca sierpnia trwa specjalna zbiórka pieniędzy na zakup aparatów rentgenowskich mających pomagać ofiarom wojny na Ukrainie.

Platformę United24 wspierają międzynarodowe marki oraz osoby publiczne: Balenciaga, Imagine Dragons, Andrij Szewczenko, Iga Świątek oraz Bang & Olufsen. 10 z nich zostanie rozlosowanych w ramach specjalnej loterii.

Zbiórka dla Ukrainy z błogosławieństwem Wołodymyra Zełenskiego

United24 to uruchomiona w maju tego roku platforma crowdfundingowa, która umożliwia zbieranie funduszy na rzecz Ukrainy. W zbiórki mogą włączyć się obywatele wszystkich krajów, a pieniądze przeznaczane są na siły zbrojne, pomoc medyczną i odbudowę Ukrainy po wojnie. Powstanie United24 zainicjował prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj też: Wydatki na obronę mogą pochłonąć ponad połowę budżetu Ukrainy

- Każdy może przekazać darowiznę jednym kliknięciem z dowolnego kraju. Mogą to być indywidualni obywatele, przedsiębiorcy i wielkie korporacje. Na co dzień walczymy z wrogiem, walcząc o wartości wolności i demokracji, a United24 stanie się usługą cyfrową, która zjednoczy cały cywilizowany świat, by wesprzeć Ukrainę - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Do tej pory – jak poinformował w rozmowie z agencją informacyjną Ukrinform Michaił Fiodorow, wicepremier Ukrainy, minister ds. transformacji cyfrowej – ponad 60 proc. środków zebranych na United24 zostało przeznaczonych dla sił zbrojnych. Walczący Ukraińcy potrzebują jednak coraz więcej sprzętu medycznego. Dlatego United24 zaprasza do pomocy w zbieraniu funduszy na ten cel znanych ambasadorów i światowe marki.

United24 zebrało już 175 mln dolarów

Wszystkie zebrane do 31 sierpnia pieniądze zostaną przeznaczone na zakup aparatów rentgenowskich z ramieniem C, które pomogą lekarzom szybko diagnozować złamania, znacznie zwiększając odsetek udanych operacji. Rany odłamkowe i liczne złamania należą do najczęstszych rodzajów obrażeń doznawanych przez ofiary wojny w Ukrainie.

Do dziś za pośrednictwem platformy United24 zebranych zostało 175 mln dolarów. Zgromadzone pieniądze są przekazywane Narodowemu Bankowi Ukrainy, który rozdysponowuje je między poszczególne ministerstwa.

