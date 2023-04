Konf. Lewiatan: niewielki wzrost bezrobocia prawdopodobnie jesienią

Maleje liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów. To dowód na to, że spowolnienie gospodarcze staje się faktem - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. W jego opinii niewielki wzrost bezrobocia nastąpi prawdopodobnie "w okolicach jesieni".

Stopa bezrobocia w marcu 2023 roku wyniosła 5,4 proc. Miesiąc wcześniej było to 5,5 proc. - podał GUS.

"To wynik zbliżony do tego, co odnotowywaliśmy przed rokiem (5,6 proc.). Wydaje się, że dobrnęliśmy do poziomu bezrobocia naturalnego" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Wyjaśnił, że dopóki sytuacja w gospodarce nie ulegnie znacznemu pogorszeniu dopóty bezrobocie będzie oscylować wokół 5 proc.

"Patrząc jednak globalnie na dane z polskiej gospodarki oraz sezonowość bezrobocia, to wszystko wskazuje na to, że niewielki ruch w górę czeka nas prawdopodobnie w okolicach jesieni. Nie powinniśmy jednak przekroczyć poziomu 6 proc" - prognozuje Zielonka.

Ekspert zwrócił uwagę, że na rynku pracy wyraźnie maleje liczba wolnych miejsc pracy zgłaszanych do urzędów. "W I kwartale 2022 r. było ich średnio 124 tys., teraz liczba ta zmniejszyła się o 25 proc. To dowód na to, że spowolnienie staje się faktem" - stwierdził Zielonka.

