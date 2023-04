Konf. Lewiatan: w kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów, co do przyszłości

Mimo że w kwietniu poprawiły się nastroje konsumentów, to zdecydowanie nadal gorzej oceniają oni bieżącą sytuację niż przyszłość - stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Jego zdaniem poprawa nastrojów konsumentów, co do przyszłości może być wynikiem nadchodzącej wiosny.

Zgodnie z danymi GUS bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 3,4 pkt proc. m/m do - 32,2 pkt w kwietniu br. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) wzrósł o 2,9 pkt proc. m/m do -19,7 w kwietniu br.

"Nastroje nadal się poprawiają. W kwietniu bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej poprawił się o 3,4 pkt. proc. w stosunku do marca. Konsumenci zdecydowanie nadal gorzej oceniają bieżącą sytuację niż przyszłość" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Dodał, że pierwszy raz od lutego 2022 r. wskaźnik wyprzedzający ufności konsumenckiej (WWUK) spadł poniżej -20 pkt.

"Kolejny miesiąc z rzędu Polki i Polacy oczekują coraz niższej inflacji. Wskaźnik spadł poniżej 20 pkt i jest to wartość najniższa od maja 2018 r. To ciekawe, bo dane makroekonomiczne nie wskazują, żeby inflacja miała się znacząco obniżyć w najbliższym czasie" - zauważył Zielonka.

Wskazał, że po drugiej stronie jest z kolei spadek wartości wskaźników mówiących o możliwościach oszczędzania - zarówno tych bieżących i przyszłych. Zaznaczył, że widać korelację między wskaźnikiem oczekiwanej inflacji a oszczędzaniem. "Znacznie lepiej Polki i Polacy oceniają możliwość oszczędzania w przyszłości niż obecnie" - stwierdził ekspert.

Jego zdaniem ponownie "wyniki miękkich badań zaczynają się rozjeżdżać z rzeczywistymi danymi", szczególnie te dotyczące przyszłej sytuacji zarówno samego gospodarstwa domowego jak i gospodarki. "Być może ta poprawa nastrojów jest wynikiem nadchodzącej wiosny i tym samym końca sezonu grzewczego, co z kolei oznacza koniec jednego z głównych problemów ostatnich miesięcy, tj. cen nośników energii" - ocenił Zielonka.

Według GUS wskaźnik ufności konsumenckiej obrazuje oczekiwane w najbliższych miesiącach zmiany w tendencjach konsumpcji indywidualnej. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie, natomiast wartość ujemna oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych pesymistycznie nad konsumentami nastawionymi optymistycznie.

