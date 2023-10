Konf. Lewiatan: zrozumienie sytuacji kobiet jest kluczowe dla pokonania nierówności związanych z płcią

Lepsze zrozumienie sytuacji kobiet jest kluczowe z perspektywy pokonania nierówności ekonomicznych związanych z płcią - zauważyła ekspertka Konfederacji Lewiatan Nadia Kurtieva. Zmiany legislacyjne, kulturowe przyczyniają się wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy. Ale do sukcesu długa droga.

Nobla z ekonomii w 2023 roku przyznano Claudii Goldin za badania sytuacji kobiet na rynku pracy.

"Doceniono jej prace na temat kobiet na rynku pracy. Goldin jako pierwsza opracowała w wyczerpujący sposób kwestię zarobków i wyników kobiet na rynku pracy na przestrzeni wieków. Wykazała też, jakie są najważniejsze powody istnienia luki płacowej" - zauważyła ekspertka Konfederacji Lewiatan Nadia Kurtieva.

"Claudia Goldin to dopiero trzecia kobieta, do której trafił ekonomiczny Nobel. Cieszę się, że dostała go za prace na temat sytuacji kobiet na rynku pracy. Lepsze zrozumienie sytuacji kobiet jest kluczowe dla pokonania nierówności ekonomicznych związanych z płcią" - oceniła Kurtieva.

Stwierdziła, że niedobór kobiet na stanowiskach kierowniczych i w organach decyzyjnych, luka płacowa, segregacja płciowa, to zjawiska powszechne na rynku pracy. Ekspertka dodała, że szanse zawodowe kobiet determinowane są nie tylko poziomem wykształcenia lub kwalifikacjami, ale również obciążeniem obowiązkami rodzinnymi. Zdaniem Kurtievej konieczna jest zmiana świadomościowa, promowanie modelu partnerskiego i walka z uprzedzeniami, a także tradycyjnym podziałem obowiązków opiekuńczych, zgodnie z którym to kobieta powinna się opiekować domem i dziećmi, podczas gdy mężczyzna osiąga sukcesy zawodowe.

"W ostatnich latach zmiany legislacyjne, kulturowe i społeczne przyczyniają się wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy. Ale do osiągnięcia pełnego sukcesu jeszcze długa droga" - zauważyła Kurtieva.