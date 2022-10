Konfederacja chce zerowego podatku VAT na drewno opałowe

Konfederacja domaga się wprowadzenia zerowej stawki VAT na drewno opałowe i przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Politycy Konfederacji argumentują, że chodzi o to, aby zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin i uchronić je przed groźbą ubóstwa energetycznego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Posłowie Jakub Kulesza i Grzegorz Braun oraz prawnik Konfederacji Witold Stoch zaprezentowali na konferencji prasowej w Sejmie projekt zmiany ustawy o VAT z 2004 r., którego celem jest to, aby już od listopada, "przez wstępny okres 20 lat", obniżyć VAT na drewno opałowe z 23 proc. do zera.

Według polityków Konfederacji po takiej zmianie wzrosłoby "bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin", a tańsze o 1/4 drewno opałowe oddaliłoby groźbę "ubóstwa energetycznego". W uzasadnieniu projektu noweli zapisali, że "już w latach 2020-2021 drastycznie" wzrosły ceny energii, a kolejne podwyżki były w ostatnich miesiącach. Uznali, że przyczyny tego wzrostu cen są "złożone". "Na pewno można do nich zaliczyć skutki szalonej polityki klimatycznej UE i drożejących uprawnień do emisji CO2" - podkreślono. Zwrócono także uwagę na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz idące za tym skutki dla sektora energetycznego.

Politycy Konfederacji zauważyli też, że także polski przemysł drzewny popadł w poważny kryzys.

Jakub Kulesza, szef sejmowego koła Konfederacji, podał dane o tym, że "mamy najdroższe drewno w Europie". Jak mówił, przed rokiem drewno podrożało w UE o 27 proc., ale w Polsce już o 60 proc.

Poseł uznał, że skutkiem tego już jest "poważny kryzys", bo nie ma zamówień i produkcję w branży trzeba ograniczać. Podał przykład - firmę "Fakro", drugiego producenta okien dachowych na świecie, gdzie obowiązuje już 4-dniowy tydzień pracy. Kulesza ocenił, że "to władza doprowadza swoimi działaniami do upadku całego sektora drzewnego i meblarskiego". Mimo, że w całej branży pracuje ponad 400 tysięcy osób - podkreślił.

Mec. Stoch zwrócił uwagę, że już od 1 lutego stawką zero proc. VAT jest objęty m.in. gaz, czy niektóre produkty spożywcze. "My chcemy dodać do tej listy drewno opałowe; ale nie na chwilę, nie na parę miesięcy, tylko od razu na 20 lat" - mówił.

Stoch policzył szacunkowe ubytki w kasie państwa i zapewnił, że "to tylko ułamek tego, ile kosztują te wszystkie tarcze i dodatki". "A realnie pomogłoby to Polakom, którzy teraz, w czasie kryzysu energetycznego, mogą stawać przed alternatywą +czym palić w piecu+. Drewno jest przecież taką alternatywą, także dla wielu biedniejszych Polaków" - zaznaczył. Dlatego jego zdaniem uda się przekonać co najmniej 4 posłów z innych formacji, bo tyle podpisów brakuje, aby Konfederacja mogła złożyć swój projekt do laski marszałkowskiej.

Tak polskie firmy ratują się przed inflacją. Zobacz, co mówią prezesi na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl