Konfederacja: dymisja ministrów nie może oznaczać braku ich politycznej odpowiedzialności

Ostatnie dymisje ministrów: spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza i zdrowia Łukasza Szumowskiego nie mogą oznaczać braku ich politycznej odpowiedzialności za czyny czy zaniechania podczas sprawowania funkcji - apelują posłowie Konfederacji.

Ich zdaniem ministrowie ci powinni w polityczny sposób odpowiedzieć za to, co zrobili lub nie zrobili w resortach.

"Minister Szumowski, jeden z najbardziej niezdecydowanych ministrów w rządzie - raz mówił, że maseczki nie działają potem, że działają, że lasy trzeba zamykać, potem, że można je otwierać, wybory nie mogą się odbyć, potem mogą się odbyć, epidemii nie ma, ale potem mówił, że wcale tego nie powiedział, no i że nie poda się do dymisji, a jednak tę dymisję złożył" - mówił w piątek na konferencji w Sejmie rzecznik prasowy Konfederacji Tomasz Grabarczyk.

Do tego dochodzą jeszcze podejrzenia i afery w MZ - z maseczkami, czy z respiratorami - dodał.

Konfederacja liczy, że Szumowskiego rozliczą odpowiednie służby państwa i nie będzie też tak, że minister spraw zagranicznych był, ale nikt o nim nigdy nie słyszał - zaznaczył.

Według Michała Wawra z tego ugrupowania działalność Jacka Czaputowicza jako szefa MSZ charakteryzowała się biernością i brakiem jakichkolwiek aktywnych działań.

W ocenie Konfederacji ministrowie spraw zagranicznych w III RP nie planują, a wykonują politykę zagraniczną jednego z patronów, których akurat wybierze rządząca opcja - Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec. Tłumaczyli, że zaangażowaliśmy się po stronie Ukrainy, obecnie nic z tego nie mając, a w tym kraju szerzy się antypolonizm, pomimo wsparcia w procesie demokratyzacji.

Według nich żaden z dotychczasowych ministrów SZ nie prezentował ambicji wizji i odwagi potrzebnej do kreowania i prowadzenia własnej polityki zagranicznej.

Jacek Wilk z Konfederacji ocenił, że Polska nie ma polityki zagranicznej, bo nie jest ona długofalowa i strategiczna, a to, co robimy, to działania ad hoc. Dlatego oczekuje od nowego ministra SZ, by wytyczył takie cele i określił, gdzie Polska będzie za lat 20, 30 czy 50 w sprawach zagranicznych.

Następcą Szumowskiego w MZ ma zostać szef NFZ Adam Niedzielski, a Czaputowicza w MSZ b. wojewoda łódzki, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł PiS Zbigniew Rau.