Konfederacja Lewiatan: 52 proc. MŚP chce po pandemii bardziej wykorzystywać nowe technologie

52 proc. polskich małych i średnich firm chce po pandemii w jeszcze większym stopniu korzystać z narzędzi cyfrowych. W Europie odsetek ten wynosi 50 proc. - podała w środę Konfederacja Lewiatan. W Polsce większa od średniej UE jest też liczba zaawansowanych technologicznie MŚP.

Jak zwrócono uwagę w informacji prasowej, pandemia przyspieszyła cyfrową transformację polskich małych i średnich przedsiębiorstw. "Masowe przejście na pracę zdalną tylko zmobilizowało właścicieli firm do technologicznej rewolucji" - zaznaczono.

Zacytowano dane ze zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan e-konferencji "Wpływ aktu o rynkach cyfrowych na gospodarkę cyfrową w Europie i wsparcie MŚP", z których wynika, że 82 proc. polskich MŚP zwiększyło wykorzystanie narzędzi cyfrowych podczas pandemii, w porównaniu z 80 proc. w całej Europie. "66 proc. MŚP w naszym kraju czuło się komfortowo z nowymi technologiami już przed pandemią, w Europie odsetek firm wynosił 61 proc." - wskazał cytowany w informacji Maksim Belitski, profesor nadzwyczajny, wykładowca przedsiębiorczości i innowacji na Uniwersytecie w Reading, który był gościem specjalnym konferencji.

Wskazano, że 52 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw "planuje po zakończeniu pandemii jeszcze bardziej korzystać z narzędzi cyfrowych". W Europie odsetek ten wynosi 50 proc. - dodano.

W Polsce mamy też ponadprzeciętną liczbę zaawansowanych technologicznie MŚP, o 5 proc. więcej w stosunku do średniej w Europie - zaznaczono. "Większość firm uważa, że nie ma powrotu do tego, co było w przeszłości. Pandemia zlikwidowała wiele barier, które wcześniej spowalniały cyfryzację procesów biznesowych" - oceniono.

Jednocześnie 31 proc. polskich MŚP "nie ma pewności co do zwrotu z inwestycji w narzędzia cyfrowe". Ten pogląd podziela 30 proc. firm w całej Europie - wynika z zaprezentowanych danych.

