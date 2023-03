Konfederacja Lewiatan: bilans polskiego handlu zagranicznego najlepszy od końca 2020 r.

Bilans handlu zagranicznego Polski powrócił do dodatnich wyników - zwrócił uwagę Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, komentując czwartkowe dane NBP. Zaznaczył, że to najlepszy wynik od końca 2020 roku.

Narodowy Bank Polski podał w czwartek, że w styczniu 2023 r. wartość eksportu towarów wyniosła 125,9 mld zł, co oznacza wzrost o 15,8 mld zł (tj. o 14,3 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. zwiększyła się o 7,1 mld zł (tj. o 6,3 proc.) i osiągnęła poziom 120,2 mld zł.

"Po szaleńczych wzrostach w ubiegłym roku, kiedy na przestrzeni 12 miesięcy dynamiki eksportu i importu przekraczały nawet 30 proc., styczeń przyniósł zauważalne wyhamowanie" - stwierdził ekspert Konfederacji Lewiatan. Zwrócił uwagę, że import w styczniu rdr wzrósł o 6,3 proc., a eksport o 14,3 proc.

Jak zaznaczył Mariusz Zielonka, to kolejny miesiąc z rzędu, kiedy przedsiębiorcy eksportują w szybszym tempie niż importują. Podkreślił, że w styczniu ta różnica przełożyła się też na jeden ważny aspekt. "Bilans handlu zagranicznego powrócił do dodatnich wyników. Nominalnie wysłaliśmy towarów i usług za ponad 5,7 mld zł więcej niż pojawiło się w naszym kraju. To najlepszy wynik od końcówki 2020 r." - wskazał.

Nasz eksport w styczniu "ciągnęła" branża automotive i to we wszystkich jej kategoriach - samochodów osobowych, dostawczych, autobusów i części zamiennych - zauważył ekspert. "W imporcie widać również to samo co w danych o produkcji przemysłowej, gdzie zwalnia wyraźnie tempo przywozu produktów do których obróbki jest potrzebna duża ilość energii" - dodał Zielonka.

W jego opinii zauważalne spowolnienie tempa wzrostu importu może być jednak sygnałem przepowiadającym, że nasi najwięksi partnerzy handlowi za zachodnią granicą będą wchodzili w stan istotnego hamowania gospodarczego. "To zły sygnał również dla naszego przemysłu" - stwierdził.

