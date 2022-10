Konfederacja Lewiatan: dane nie wskazują, żeby sytuacja na rynku pracy miała się pogorszyć do końca br.

Twarde dane makroekonomiczne nie wskazują, żeby sytuacja na rynku pracy miała się pogorszyć do końca roku - wskazał ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, odnosząc się do danych GUS.

Jak poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia we wrześniu 2022 r. wyniosła 5,1 proc. wobec 5,2 proc. w sierpniu po korekcie. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 801,7 tys. wobec 806,9 tys. osób w sierpniu.

Ekspert zauważa jednak, że stopa bezrobocia nie była rekordowo niska. "Główny Urząd Statystyczny w oparciu o wyniki spisu powszechnego rolników oraz coroczną zmianę liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym dokonał średnio podwyższenia stopy bezrobocia o 0,3 pkt. proc. w każdym miesiącu. Tym samym w żadnym miesiącu stopa bezrobocia nie spadła poniżej granicy 5 proc." - napisał w komentarzu Zielonka. Dodał, że już wyniki badania BAEL pokazywały poważny odpływ pracujących do rolnictwa, co jednocześnie przełożyło się na zmniejszenie mianownika we wzorze na stopę bezrobocia, co ją sztucznie podwyższyło. "Nie zmienia to jednak faktu, że nawet po rewizji stopa bezrobocia we wrześniu spadła do 5,1 proc. z 5,2 proc. odnotowanych w sierpniu" - stwierdził.

Ekonomista zaznaczył, że rynek pracy jest wciąż ostatnim w kolejce do utraty impetu. Inne twarde dane makroekonomiczne nie wskazują, żeby sytuacja na rynku pracy miała się pogorszyć do końca roku. Zwrócił jednak uwagę, że nadal zagadką pozostaje, czy GUS w liczbie osób aktywnych zawodowo uwzględnia pracujących na rynku obywateli Ukrainy.

