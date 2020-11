Konfederacja Lewiatan: do 2022 r. inwestycje poniżej poziomów z końca 2019 r

Do końca 2022 r. wartość inwestycji znajdzie się wyraźnie poniżej poziomów z końca 2019 r. - wskazała Sonia Buchholtz z Konfederacji Lewiatan w komentarzu do prognoz NBP. Według niej bez aktywnej polityki publicznej, potencjał wzrostu i tworzenia dobrobytu w przyszłości jest niepewny.

Jak prognozuje Narodowy Bank Polski w opublikowanym we wtorek "Raporcie o inflacji - listopad 2020 r.", inflacja w 2021 r. wyniesie 2,6 proc., a PKB wzrośnie o 3,1 proc. NBP spodziewa się, że w 2022 r. wzrost gospodarczy przyspieszy do 5,7 proc. wobec 3,7 proc. oczekiwanych wcześniej.

Ekspertka Konfederacji Lewiatan wskazała, że pandemia niekorzystnie wpłynie na wielkość inwestycji - "o fali bankructw i zwolnień mówimy z coraz większym przekonaniem". Podkreśliła, że przykładów dostarcza również raport NBP. W jej ocenie zmiany natężenia ruchu ludności w centrach handlowych - od maja tylko w jednym tygodniu spadek był mniejszy niż 10 proc. - spadki ruchu ludności w handlu i rozrywce "nie zostaną wyrównane e-commerce, podobnie jak praca z domu ogranicza zakupy robione niejako przy okazji".

Według Buchholtz "efektywny impuls fiskalny" płynący z dotychczasowych tarcz antykryzysowych jest znacznie mniejszy niż deklarowany. "Razem z bezzwrotną częścią Tarczy Finansowej przekracza 90 mld zł. W szczytowym momencie ok. 2,4 mln pracujących zostało objętych rozwiązaniami tarczy dla rynku pracy, dofinansowano ponad 800 tys. wynagrodzeń" - wyliczyła. Według ekspertki, gdyby ziścił się scenariusz niskiego zapotrzebowania na wsparcie, dawałoby to przestrzeń do tworzenia tarcz pod II falę pandemii. "20 mld zł, o których mówił ostatnio rząd, wydaje się na tym tle kwotą niewystarczającą do zapobieżenia fali bankructw i zwolnień" - oceniła.

Zwróciła uwagę, że przedsiębiorstwa i państwa włożyły "dużo energii w to, by redukować tzw. intensywną podaż pracy zamiast ekstensywnej" - czyli ograniczać liczbę godzin pracy zamiast zwalniać. Podobnie, relatywnie wiele środków zaangażowano w Europie "w subsydiowane zatrudnienie". "Ok. 15 proc. zatrudnionych pracuje w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię" - podkreśliła.

Oceniła, że jest to sygnał, by rozwiązać problemy inaczej niż w poprzednim kryzysie. "Trudno jednak przewidzieć, czy ostatecznym skutkiem nie będzie drastyczne skurczenie sektora kultury i rozrywki, usług indywidualnych czy zakwaterowania i gastronomii" - zastrzegła. Zwróciła uwagę, że nie bez powodu ta ostatnia grupa została jednym z głównych beneficjentów tarczy antykryzysowej.

Według ekspertki "handel międzynarodowy tąpnął, obroty w usługach ponownie spadają, właściwie tylko przetwórstwo przemysłowe się trzyma", co wymusza ponowną korektę w dół prognoz PKB dla najważniejszych gospodarek.

Dodała, że wszystko to tworzy niekorzystne otoczenie inwestycyjne, czego dowodzą dane z szybkiego monitoringu NBP. "Ok. 15 proc. firm ograniczyło realizowane inwestycje. Połowa nie jest w stanie określić, kiedy powróci do inwestycji, natomiast kolejne 26 proc. wskazuje, że później niż za rok" - wyliczyła.

Zdaniem Buchholtz prognoza inwestycji przedstawiona przez NBP jest pesymistyczna. "Aż do końca 2022 r. wartość inwestycji znajdzie się wyraźnie poniżej poziomów znanych nam z końca 2019 r." - zaznaczyła. Jej zdaniem pokazuje to, że bez aktywnej roli polityki publicznej, potencjał wzrostu i tworzenia dobrobytu w przyszłości jest niepewny.