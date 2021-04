Konfederacja Lewiatan: do programu szczepień pracowniczych będą mogły przystąpić mniejsze firmy

Do rządowego programu szczepień w zakładach pracy będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób - poinformowała w poniedziałek Konfederacja Lewiatan. Rząd nie umożliwił pracodawcom szczepienia rodzin pracowników - dodała.

"Plan akcji szczepień w zakładach pracy, który został opracowany przez rząd, rozszerza liczbę firm, które będą mogły wziąć udział w szczepieniach organizowanych przez pracodawców" - poinformowała w komunikacie Konfederacja Lewiatan. Jak dodała, do programu będą mogły przystąpić grupy kapitałowe, składające się z kilku spółek, które łącznie zatrudniają co najmniej 500 osób.

Jednocześnie Konfederacja Lewiatan przekazała, że we wtorek nad propozycjami rządu dyskutować będzie Rada Przedsiębiorczości, która zrzesza największe organizacje biznesowe.

"Cieszymy się, że rząd uwzględnił część naszych postulatów. Firm zatrudniających 500 pracowników jest tylko kilka tysięcy. Włączenie do szczepień grup kapitałowych, składających się z kilku spółek, zapewni większą powszechność szczepień w zakładach pracy. Szkoda, że pracodawcy nie będą mogli szczepić rodzin pracowników. Ale chcemy jeszcze z rządem na ten temat rozmawiać" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan Grzegorz Baczewski.

Według KL zainteresowanie szczepieniami w firmach jest ogromne. "Przedsiębiorcy są gotowi do przeprowadzenia szczepień i ich popularyzowania wśród pracowników. Mają odpowiedni potencjał organizacyjny i doświadczenie, które są gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia szczepień" - dodano.

Konfederacja proponuje umożliwienie pracodawcom szczepienia całego środowiska kontaktów społecznych wokół firmy, a także szczepienia rodzin pracowników, dostawców, usługodawców, innych kontrahentów oraz pracowników outsourcowanych.

Podkreślono, że pracodawcy chcieliby też organizować wspólne punkty szczepień dla swoich pracowników przez kilka firm (np. w specjalnych strefach ekonomicznych) oraz mieć wybór rodzaju szczepionki (producenta) oraz faktyczne zapewnienie dostępu do wszystkich rodzajów szczepionek.

W ubiegłym tygodniu wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział, że akcja szczepień w firmach ruszy od połowy maja. Podkreślił wówczas, że istotne jest przede wszystkim włączenie do programu szczepień dużych i średnich firm. Dodał, że warunkiem postawionym przez rząd jest, aby firma przystępująca do akcji oferowała liczbą nie mniejszą niż 500 zaszczepionych.

Także w ubiegłym tygodniu prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki zapowiedział, że ostateczne kryteria kwalifikacji firm do programu szczepień będą znane na początku tego tygodnia. "Deklaracja otrzymana od ministra Michała Dworczyka mówi o 500 osobach. Jest otwarcie na to, żeby to było 500 osób w firmie, łącznie ze współpracownikami czy osobami niezbędnymi do funkcjonowania tej firmy" - mówił wówczas Witucki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl