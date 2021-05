Konfederacja Lewiatan: mediatorzy pomogą w sporach o kredyty frankowe

Mediacja jest jedną z form zakończenia sporów między bankami a osobami, które zaciągnęły kredyty frankowe; mediatorzy Lewiatana są gotowi do podjęcia się rozwiązywania tych sporów - przekazała w środę Konfederacja Lewiatan.

"Część banków może zdecydować się na ugody z osobami, które zaciągnęły kredyty frankowe. Jedną z form zakończenia sporów może być mediacja. Mediatorzy Centrum Mediacji Lewiatan są gotowi do podjęcia się rozwiązywania sporów w sprawach kredytów frankowych" - podała w informacji prasowej Konfederacja Lewiatan.

Dyrektor Centrum Mediacji Lewiatan Małgorzata Miszkin-Wojciechowska poinformowała o przeprowadzeniu szkolenia mediatorów w sprawach kredytów frankowych.

"Przygotowaliśmy listę osób gotowych do podjęcia się spraw frankowych. Tych przedsądowych, w mediacji umownej i ze skierowania sądowego" - powiedziała cytowana w informacji Miszkin-Wojciechowska.

Jak przekazano, Centrum Mediacji Lewiatan wcześniej proponowało rozwiązanie problemu kredytów frankowych, korzystając z doświadczeń amerykańskich, na drodze mediacji.

"Roman Rewald, prezes Centrum Mediacji Lewiatan, amerykański adwokat, analizował sytuację tzw. bańki dotyczącej kredytów hipotecznych w USA, która była przyczyną kryzysu na rynkach finansowym i nieruchomości w 2008 roku. W USA jak doświadczenie pokazało mediacja jest najlepszym rozwiązaniem, bo to strony same kontrolują niezbędne zmiany we wzajemnym stosunku prawnym, bez oddawania się w ręce sądowego rozstrzygnięcia" - wskazano.

Konfederacja Lewiatan poinformowała, że w czwartek 20 maja br. Sąd Okręgowy w Warszawie z sekcją polską GEMME organizuje seminarium poświęcone temu tematowi.

W połowie maja Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła bez terminu posiedzenie ws. zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską i dotyczące spraw odnoszących się do kredytów walutowych. Jak poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski, Izba Cywilna podjęła postanowienia o zwróceniu się o stanowiska w sprawie przedstawionych zagadnień do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Organy te mają teraz 30 dni na sformułowanie swoich stanowisk.

Ugody z frankowiczami zamierza zawierać PKO BP. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych; jego wartość to ok. 6,7 mld zł.

