Konfederacja Lewiatan: na początku roku to przemysł napędzał wzrost gospodarczy

Na początku roku to przemysł napędzał wzrost gospodarczy - wskazał Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan w komentarzu do danych GUS. Dodał, że biznes podchodzi z dużą niepewnością do otoczenia makroekonomicznego i gromadzi zapasy.

Z wtorkowego flash szacunku GUS wynika, że Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2022 r. wzrósł o 8,5 proc. rdr wobec wzrostu o 7,6 proc. rdr w IV kw. 2021 r. W ujęciu kwartał do kwartału PKB wzrósł w I kw. o 2,4 proc.

Jak zaznaczył ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, wszystkie twarde dane makroekonomiczne z ostatniego kwartału wskazywały, że PKB przebije 8 proc. i tak też się stało. "To bardzo solidny wzrost gospodarczy i woda na młyn dla NBP do zacieśniania polityki monetarnej. Lada moment i nasz PKB powróci na ścieżkę wyznaczoną przez długoletni trend" - ocenił.

Dodał, że wstępny szacunek wzrostu gospodarczego nie podaje żadnych szczegółowych danych. "Wydaje się jednak, że nadal przemysł wiódł prym w napędzaniu naszej gospodarki. Do tego doszła nadal niesłabnąca konsumpcja, która była wzmacniana przez obywateli Ukrainy" - wyjaśnił.

Wskazał, że z punktu widzenia przedsiębiorstw, to zapewne bardziej szczegółowe dane pokażą, że biznes podchodzi nadal z dużą niepewnością do otoczenia makroekonomicznego i gromadzi zapasy, próbując jednocześnie nadążyć z produkcją.

