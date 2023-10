Konfederacja Lewiatan: na sprzedaż detaliczną dalej oddziaływać będzie efekt paliwowy

Na sprzedaż detaliczną w kolejnym miesiącu oddziaływać będzie efekt paliwowy - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatana Mariusz Zielonka. Jego zdaniem wspierać go będzie popyt na farmaceutyki i odzież, co może "wywindować sprzedaż detaliczną na plus".

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że sprzedaż detaliczna we wrześniu br. była niższa niż przed rokiem o 0,3 proc. W porównaniu z sierpniem spadła o 0,3 proc.

"Na sprzedaż detaliczną we wrześniu, podobnie jak na inflację, wpływ miały działania rządu. Sprzedaż paliw poniżej poziomu opłacalności spowodowała, że zamiast spadku w granicach 2 proc w skali roku, sprzedaż detaliczna zmniejszyła się tylko o 0,3 proc. Spadki są w cenach stałych (po uwzględnieniu wzrostu cen). Sam wolumen sprzedaży paliw wzrósł o 7,5 proc." - wskazał w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatana Mariusz Zielonka.

Zwrócił uwagę, że we wrześniu "nie zawiodła" również sprzedaż samochodów. "Notuje najwyższy wynik w całym zestawieniu +9,8 proc. Tu jednak nadal oddziałuje dość niski poziom bazy sprzed roku, kiedy to klienci głównie składali zamówienia, a czas ich realizacji przypada właśnie teraz" - wskazał Zielonka. Dodał, że podobnie jak w przemyśle rosła we wrześniu produkcja farmaceutyków, tak i w sprzedaży widzimy większy popyt na tego rodzaju produkty.

"W sprzedaży detalicznej, za miesiąc dalej, będzie działać efekt paliwowy, wsparty przez popyt na farmaceutyki oraz prawdopodobnie sprzedaż odzieży. Może to wywindować sprzedaż detaliczną na plus" - prognozuje ekspert Lewiatan.