Konfederacja Lewiatan o inflacji: 10,1 proc. to dobry krok w stronę unormowania się cen

Szacunek inflacji w sierpniu na poziomie 10,1 proc. należy uznać za dobry krok w stronę unormowania się cen - ocenia Konfederacja Lewiatan. Dodaje jednak, że proces dalszego spadku inflacji prawdopodobnie nie będzie ani szybki, ani prosty.

W czwartek GUS podał szybki szacunek inflacji w sierpniu. Wynika z niego, że inflacja liczona rok do roku spadła do 10,1 proc. z 10,8 proc. w czerwcu, zaś w stosunku do lipca nie zmieniła się.

Według eksperta ekonomicznego Lewiatana Mariusza Zielonki, inflacja bazowa zrównała się prawdopodobnie z inflacją konsumencką, co może oznaczać, że proces dalszego obniżania inflacji nie będzie już tak szybki ani prosty, a prognozy Ministerstwa Finansów na ten i kolejny rok mogą nie być osiągalne.

Jak zaznacza Zielonka, ważniejsze jest jednak to, że w ciągu miesiąca ceny się nie zmieniły i to kolejny miesiąc z rzędu, gdy ceny nie rosną.

"To co bardziej cieszy to ponowny miesięczny spadek cen żywności. To już drugi miesiąc z rzędu, kiedy ceny najczęściej kupowanych przez Polki i Polaków produktów maleją. W końcu obniżające się indeksy cen żywności na świecie przekładają się na sytuację w Polsce" - ocenił ekspert Lewiatana.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl