Konfederacja Lewiatan o PMI: najgorszy wynik od listopada 2022 roku

PMI w czerwcu spadł do 45,1 pkt., to najgorszy wynik od listopada ubiegłego roku - wskazał Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, komentując dane na temat wskaźnika dla polskiego przemysłu. Dodał, że nie ma w gospodarce sygnałów, które mogłyby wskazywać, że lada dzień przemysł odbije.

Firma analityczna S&P Global poinformowała w poniedziałek, że w czerwcu wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce spadł z majowego poziomu 47,0 do 45,1, sygnalizując pogorszenie kondycji polskiego sektora wytwórczego 14. miesiąc z rzędu oraz najgorszy odczyt indeksu od listopada zeszłego roku.

W ocenie eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan Mariusza Zielonki, poniedziałkową informację prasową S&P Global dotyczącą wskaźnika przemysłu PMI "można skwitować w zdaniu: popyt w dół, ceny w dół". Zwrócił uwagę, że już ponad rok w oczach menedżerów logistyki spada produkcja przemysłowa. "Warunki ogólnego prowadzenia biznesu pogarszają się. Kupujemy mniej, sprzedajemy mniej i produkujemy mniej" - stwierdził. Wyjaśnił, że wypadkową tego jest szybki spadek cen. "To jedyny pozytywny sygnał, który prawdopodobnie dość szybko znajdzie odzwierciedlenie w danych o inflacji konsumenckiej" - wskazał.

Zielonka zwrócił uwagę, że wskaźnik PMI w czerwcu spadł do 45,1 pkt. - to najgorszy wynik od listopada ubiegłego roku. "Przy normalnym otoczeniu gospodarczym ciężko będzie uzyskać wynik gorszy. Nie jest to do końca możliwe z uwagi na budowę wskaźnika" - zaznaczył. Dodał, że cztery z pięciu subindeksów - nowe zamówienia, produkcja, zatrudnienie oraz zapasy pozycji zakupionych wpłynęły negatywnie na odczyt głównego wskaźnika. "Bardzo widoczne i skutkujące właśnie takim a nie innym odczytem jest osłabienie popytu naszych zachodnich sąsiadów" - stwierdził.

W ocenie eksperta "nie ma w gospodarce sygnałów, które mogłyby w obecnej chwili być podstawą do tezy, że to sytuacja tylko chwilowa i lada dzień przemysł odbije".

