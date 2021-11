Konfederacja Lewiatan o PMI: wzrosty indeksu hamowane przez podwyżkę cen i trudności w zatrudnianiu

Wzrosty indeksu były hamowane przez podwyżki cen oraz trudności w zatrudnianiu - ocenił we wtorkowym komentarzu do PMI Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Według eksperta przemysł w kolejnych miesiącach będzie się rozwijał w tempie nawet do 10 proc. rdr.

We wtorek firma IHS Markit podała, że główny wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wzrósł z wrześniowego poziomu 53,4 do 53,8 pkt., sygnalizując przyspieszenie wzrostu w sektorze, choć tempo ekspansji było znacznie słabsze niż wyniki notowane latem.

Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan zwrócił uwagę, że PMI zaczyna wchodzić w tzw. fazę bocznego trendu, nadal utrzymując się powyżej granicy wyznaczającej wzrost gospodarczy (50 pkt).

"Wzrosty indeksu, podobnie jak miesiąc wcześniej, były hamowane przez wzrosty cen oraz trudności w zatrudnianiu" - zaznaczył Zielonka. Wyjaśnił, że firmy w obawie przed coraz większą niepewnością, zarówno dotyczącą sytuacji epidemicznej w Polsce, jak i na świecie oraz niespotykanymi wzrostami cen produktów i surowców kupują dobra, gdy tylko pojawiają się w sprzedaży, "nawet gdy aktualnie ich nie potrzebują".

Przedstawiciel Konfederacji Lewiatan zauważył, że kolejny miesiąc z rzędu składowa odpowiadająca za rynek pracy wskazuje "jedynie niewielkie wzrosty, co sugeruje pogłębiający się problem z zatrudnianiem pracowników". Według Zielonki wcześniejsza, pandemiczna polityka chronienia zatrudnienia, w tej chwili przynosi efekty. "Kto wtedy zdecydował się na utrzymywanie pracowników mimo wprowadzanych obostrzeń, ten może w tej chwili czuć się wygranym" - stwierdził.

Ekspert zaznaczył, że komentarz IHS Markit wskazuje też, iż pogłębiają się problemy z łańcuchami dostaw - firmy mówią o zmniejszeniu popytu ze strony państw spoza UE, przy jednoczesnym wyhamowaniu nowych zamówień. "Polski eksport opiera się w głównej mierze na wywozie produktów do krajów UE, tym samym wydaje się, że przemysł w kolejnych miesiącach będzie się nadal rozwijał w tempie zbliżonym nawet do 10 proc. rdr" - ocenił.

autorka: Magdalena Jarco

maja/ mmu/

